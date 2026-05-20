Sloba Vasić se već nekoliko dana nalazi na lečenju u Klinici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević", nakon što je za vikend napravio incident u avionu za Cirih, zbog čega je izbačen sa leta. Kako su tada preneli domaći mediji, pevač je bio u vidno alkoholisanom stanju i pravio je probleme, zbog čega je reagovao i kapetan, ali i obezbeđenje.

Sloba je dosad u mnogo navrata bio hospitalizovan zbog različitih razloga, dok se i o mnogim drugim njegovim problemima tokom godina naširoko pisalo.

Prevario ga partner

Sloba Vasić je tako jednom prilikom želeo da otvori nargila bar, a u tu priču je ušao sa poznanikom, koji ga je kasnije, kako je rekao, "zavrnuo" za pare. Pevač je posedovao 15 nargila sa kojima je imao nameru da pokrene biznis na predlog tog čoveka, ali je njegov poslovni partner nestao i nije mu vratio nargile.

Sloba je tad potvrdio da je ušao u biznis sa poznanikom, koji je samo nestao i prestao da mu uzvraća pozive.

- Istina je da sam prevaren. To je neljudski čin, al kako radiš tako ti se i vraća. Trebali smo da uđemo u biznis. On je od mene uzeo 15 nargila i samo je nestao i prestao je upotpunosti da se javlja, mislim u početku smo se čuli, a onda je totalno prekinuo svaki kontakt. Nargile koje sam mu dao vrede otprilike 2.000 evra, razmišljao sam da ga prijavim, ali sada je kasno, prošlo je već godinu dana - tvrdio je pevač.

"Proradio mi je bes"

Sloba je objavio fotografiju čoveka nepoznatog javnosti i upitao: "Da li neko poznaje ovog klošara i da li zna gde je?", a posle je tvrdio da je to bio momentat slabosti.