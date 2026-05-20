Slušaj vest

U domu Katarine Grujić danas je poseban dan.

Naime, pevačica danas slavi svoj rođendan, a čestitke pristižu sa svih strana.

Suprug se javno oglasio

Najlepšim rečima i željama pridružio se i njen suprug Marko Gobeljić koji joj je javno čestitao i objavio zajedničku fotografiju.

Foto: Instagram

- Srećan rođendan, ljubavi - napisao je Marko, a Katarina je odmah podelila i postavila tri srca.

"Nosila sam Marku sarme u Atinu"

Katarina i Marko važe za jedan od skladnijih parova na estradi.

Grujićeva je otkrila da zna da sprema sva tradicionalna jela i da joj je kulinarstvo velika ljubav koju je nasledila od bake, te je priznala kako je jednom prilikom iznenadila supruga.

1/7 Vidi galeriju Katarina Grujić Foto: Damir Dervišagić, Printscreen Instagram, Milica Stanojević

- Mlađa sam 5 godina od sestre i ostajala sam po mesec dana kod bake i dosta sam naučila od nje. Bile smo jako vezane. Skoro sam našla neku njenu knjigu sa receptima. Jedno od prvih stvari koje sam naučila od nje jeste da mesim kiflice. Volim kulinarstvo i zaista mi je zadovoljstvo sve da spremam. Jednom prilikom sam Marku kada je živeo u Atini odnela sarme koje smo spremala mama i ja, bio je kratak let. To ne bih smela da kažem jer to ne sme, ali eto, bilo pa prošlo - rekla je pevačica za Adria TV sa osmehom na licu.

"Nema tog aplauza..."

Ona ne krije da je majčinstvo najizazovnija i najodgovornija uloga koja joj je dodeljena.

1/5 Vidi galeriju Katarina Grujić Foto: Printscreen YouTube

- Život s decom nije ono što gledamo na društvenim mrežama. Tamo je sve idilično, majke su sređene i doterane, a deca mirna i nasmejana. U realnom životu, majke čuvaju, kuvaju, brinu, vaspitavaju, kažnjavaju, i to ume da bude iscrpljujuće, naročito ako, pored toga, gradite karijeru, nastupate, putujete... Ali isto tako, od dece dobijamo najveću, najčistiju i najiskreniju ljubav, koja ni sa čim ne može da se meri. Nema tog aplauza i tih para koje mogu da zamene jedan zagrljaj i poljubac moje ćerke - govorila je Katarina nedavno.