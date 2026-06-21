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Dragana Katić došla je u elegantnoj beloj odevnoj kombinaciji sa tufnama na finale takmičenja "Nikad nije kasno".

Ona se potom osvrnula na izostanak Žike Jakšića koji je prethodne godine bio odsutan zbog zdravstvenih provlema, a tog perioda se seća kao izazovnog.  

"Mislila sam da promenim profesiju"

Dok se prisećala tog perioda, otkrila je da je razmišljala i o promeni profesije.

Dragana Katić Foto: Printskrin/Instagram

- Bilo je teško bez Žike, ne zato što on nije fizički bio prisutan. Bila je velika odgovornost u glavi sam razmišljala da on sedi kod kuće i gleda, pa sam se tu trudila da ne napravimo od toga patetiku, ali da mu damo podršku da se vrati. Znali smo sve ide u dobrom smeru. Mogli smo da izguramo finale. Dolazili su trenuci da sam mislila da promenim profesiju - kaže Dragana.

"Saša će mi poslati mentalnu poruku"

Dragana priznaje da je sa Popovićem toliko povezana, da će, kako kaže, osetiti šta bi on pomislio i rekao kako je večeras odradila posao.

Saša Popović Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

- Sve što je Saša govorio je i dalje tu. Mi smo od njega sve naučili, na ovim prostorima, mag šoubiza, još uvek se nije pojavio takav kao on, zato mi imamo tu sreću da smo u njegovoj eri stvarali i radili. Verujte mi, ja ću mentalno dobiti poruku, kada se završi finale, od njega kako je bilo i šta je. Ja to želim da verujem i tako funkcionišem - priznala je ona.

Kurir.rs / Blic

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STARS EP602 20.06.2026. Izvor: Kurir TV