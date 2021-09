AFERE, SKANDALI, MAFIJA I BIVŠA LJUBAVNICA BUBE KORELIJA?! Irma Sejranić ima sumjivu prošlost, a to nije sve o NJOJ što šokira

Pevačica Irma Sejranić je ušla u Zadrugu a njena prošlost je veoma sumnjiva. Njen život obeležile su brojne drame, afere i skandali, a već po ulasku u Pinkov studio u Šimanovcima ušla je u sukob sa rijaliti kolegom Markom Janjuševićem Janjušem.

Serjanićeva je, nakon što ju je voditeljka Dušica Jakovljević najavila, odmah pokazala netrpeljivost prema Janjuševiću, te je objasnila koji razlog ima za to.

- Mislim da je manipulator i prevarant. Ulazi u ovu sezonu da se pere od prethodnih. U početku mi je bio simpatičan, a u poslednjoj sezoni je pokazao manipulaciju i kvarnost - rekla je Serjanićeva, a Janjuš je u svom stilu odgovorio:

foto: Printscreen/Pink TV

- Kraljica, ozbiljna kraljice.

Međutim, Irma je počela da govori da ga u Crnoj Gori niko ne doživljava ozbiljno, nakon čega je rekao:

- Ova je luda, šta je ovoj ženi? Ne znam šta ti je noćas, ja tebe nikad nisam video, majke mi - odgovorio je Janjuš, ali su kasnije oboje priču nastavili u šaljivom tonu.

Inače, Sejranićeva je javnosti poznata po brojnim skandalim. Tokom učešća u rijalitiju "Parovi" u emisiji "Upoznajte Parove" izjavila je da je navodno bila u vezi sa Bubom Korelijem, koji je tada imao verenicu!

foto: Printscreen

Kako je rekla, reč je bila o nezvaničnoj vezi. - To je istina, nije problem ja ću reći. Ja sam imala neku nezvaničnu vezu sa Bubom Korelijem, par ljudi u rijalitiju je to znalo. Sanjala sam ga danas, ne znam zašto uvek mi nekako dođe u san. Četiri i po meseca je trajalo, to je bio turbulentan odnos koji je nastao, kad se sastave dve perverzne lude glave. On je neko ko voli žene kao ja - rekla je tada Irma, i dodala:

- Ona mu nije supruga, ona mu je verenica! Pitala sam ga hiljadu puta kad ćeš se ženiti, ne namerava još uvek. Nju oslovaljava sa svojom suprugom jer su 10 godina zajedno. Ona je kontra od mene, mirna, a ja sam lavica - objasnila je Sejranićeva tada.

Osim Bube, Irma je bila prisna sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, a ljubavne afere samo su deo njene burne prošlosti.

foto: Nemanja Nikolić

Irma Sejranić ranije je ispričala kako je umalo stradala dok je turistički obilazila Skadarsko jezero, pošto je ušla u pogrešan brodić, za koji se ispostavilo da je u vlasništvu jednog "opasnog" momka.

Bivša učasnica Parova je jednog popodneva na poziv prijatelja odlučila da ode do Bara i poseti jezero koje se nalazi na granici Crne Gore i Albanije, ne sluteći šta će je snaći.

- Irma je ponekad kao muva bez glave, znate kako kažu za ljude koji ne pitaju ništa, samo da zuje negde. Iako je u Budvi imala luks hotel, sve pogodnosti i lepote, njihovih plaža, ona je htela malo avanture. Čula se sa bliskim prijateljima koji žive u Baru i u dogovoru s njima otišla je na jednodnevni izlet. Kada je došla do dela gde se turisti ukrcavaju u brodić, ona je, gledajući u telefon, ušla ujedan od malih brodića na poziv dva kršna momka, misleći da je to brodić koji nju čeka - rekao je izvor.

- Tek kada su pošli, Irmi je postalo jasno da je napravila kobnu grešku i da nijedan od mladića nije njen prijatelj. Tada je već bilo kasno da bilo šta uradi. Uhvatila ju je panika i strah, a jeza je prolazila kroz njeno telo sve vreme. Rekla je momcima da se vrate nazad i da je napravila grešku, ali oni su se samo smejali, praveći se da je ne razumeju - naveo izvor blizak Irmi.

foto: Damir Dervišagić

kurir.rs/telegraf

