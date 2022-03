DALILA NIJE BILA HAPŠENA KAO TI, JURILA SI ME I ZADOVOLJAVALA! Car ponižavao BIVŠU, tvrdi da se zbog OVOG smuvala sa Dejanom!

Filip Car tvrdi kako se Aleksandra Nikolić smuvala sa Dejanom Dragojević samo zato što ju je on "šutnuo".

Naime, on je ispričao kako ga još uvek nije prebolela i kako je sa Dejanom samo iz inata.

- Bili smo zajedno u Zadruzi 4, ali jurila si me i tokom leta. Upadala si pijanau etno-selo. Nisi me prebolela, smuvala si Dejana jer si shvatila da od mene i tebe nema ništa. To si uradila u inat meni jer volim Dalilu - rekao je Car i nastavio sa prozivkama.

- Dalila nije imala gomilu frajera u rijalitiju kao ti, nije radil u Bujanovcu i bila uhapšena. Bolje ćuti da ne ispričam sve o tebi. Dovoljno je što se zna da si me oralno zadovoljavala u "Zadruzi 4".

- Ne plašim te se! Ti i Dalila ste najveći šljam. Isti ste! Bila sam zaljubljena u tebe, ali hvala Bogu opametila sam se - odgovorila je Aleksandra.

