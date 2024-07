ŠOK! IVAN I JELENA NAKON JAVNE PREVARE ISKRENO O POMIRENJU: Otkrili da li će dati još jednu šansu svom braku, nastao MUK

Pred samo finale "Elite" Jelena Marinković priznala je da je prevarila Ivana Marinkovića sa Urošem Rajačićem.

Otkako je priznala svoje neverstvo, svađe između supružnika ne prestaju, a sada su tokom emisije "Pitanja gledalaca" Jelena i Ivan progovorili o eventualnom pomirenju.

- Ne mirimo se nikad u životu, od prvog dana sam rekao sve jasno - rekao je Ivan.

- Nema nikakvog smisla i poente da se pomirimo - rekla je Jelena.

- Koji su prvi koraci nakon što neko od vas bude napustio Elitu? - upitao je Darko.

- Jelena neće da mi da prave odgovore, ko prvi ispadne, ona ili ja, ne želim da mi iko ulazi u stan. Drugi korak je da potpišemo razvod braka i da se ona odjavi sa moje adrese i imam treću molbu da mi ostavi Beku. Hoću da se obezbedim da meni bude lakše i da mi niko ne ulazi u stan, želim da ja budem prisutan kada Jelena bude došla u stan da uzme svoje stvari. Plašim se problema i scena koje mogu da se dese sa njom - rekao je Ivan.

- Ja se više plašim tebe. To su gluposti, dolazi da mi ponavlja neke stvari. Ne bi došlo ni do čega aposlutno, ovo su fore koje koristi da bi me isprovocirao, ja ne želim ni da ga vidim - rekla je Jelena.

- Da li si se ti oslobodila? - upitao je Darko.

- Nisam, daleko od toga, samo me nervira jer potencira neke stvari - rekla je Jelena.

- Ja nju ne provociram, juče sam hteo da razgovaram sa njom jer mi je Lejdi rekla da i ona želi da razgovara sa mnom - rekao je Ivan.

-Teši se - rekla je Jelena.

-Ja uopšte ne težim ka pomirenju - rekao je Ivan.

-Tako se ponašaš - rekla je Jelena.

Ivan: "Volim Jelenu"

Podsetimo, nakon što je saznao da mu je supruga bila neverna, Ivan je rekao kako nikada neće biti sa njom iako i dalje ima emocije prema njoj.

- Ja nju volim, mi više nikad nećemo biti zajedno. Naš razgovor može da se svede na to da se opustiš i tebi će da bude lakše. Mene ne zanima šta si rekla Milanu, jer ću svakako da čujem u "Narod pita". Ja sam Urošu rekao da nema kodeks, prvi put kad je video da šalje čokoladicu, ako nema osećaj treba da kaže meni, pa onda ja rešavam i šutnem te u b*lju. Ti si rekla Stefani da treba da nađeš boljeg - rekao je Ivan, a onda otišao.

