U rijalitiju "Elita 9" došlo je do novog sukoba između bovšeg para Anastasije Brčić i Bore Santane. Njih dvoje nikako da spuste loptu, a sada su se i fizički sukobili.

Na društvenim mrežama pojavio se video iz spavaće sobe kada je Anastasija prišla Bori, koji je inače hteo i brak s njom, i gađala ga s predmetom koji je imala u ruci, a na snimku se ne vidi jasno o čemu se radi.

On joj je tada opsovao majku i zapretio joj ako ga još jednom pogodi nakon čega mu je ona prišla i udarila ga po ruci. Tada ga je odgurnula, on joj je govorio da mu ne prilazi, ona ga je opet darla po ruci nakon čega je on počeo da je udara majicom koju je držao u ruc po licu, leđima, glavi

Tada se čula Dušica, koja je ležala u krevetu pored kojeg su se njih dvoje svađali, dozivala ju je i govorila da se skloni. Viktor, koji je bio u krevetu preko puta sa Minom je skočio i prišao im kako sukob ne bi bio još gori i veći. Anastasija koja je pala na krevet je potom ustala i opet gađala Boru.

Došlo je i obezbeđenje koje je sprečilo da ne dođe do ozbiljnije situacije.

Njih dvoje, inače, od raskida često ulaze u sukobe, pa spuštaju loptu. Tako je bilo i pre nekoliko meseci.

Bora Santana je tada rešio da svede račune sa Anastasijom i da progovori o svojim sukobima.

- Sve mi se skupilo. Nije problem to što ti ne želiš da budeš sa mnom, nego jer si me povredila veoma, nakupljalo mi se. Rekao sam ti i što mislim i što ne mislim. Imao sam nameru da te povredim samo, iskreno. Imao sam osećaj da neke stvari namerno radiš. Više ne želim da ti dobacujem i da te vređam. Ako treba, javno ću se izviniti i tvojim roditeljima. Ti si opet krenula na mene, nisi imala lepo ponašanje. Meni se veoma cepalo srce kad sam ti izgovarao neke stvari - rekao je Bora.

- Nije ti se cepalo srce - rekla je Anastasija.

- Ti si sve napravila, naš haos, naše svađe...eto, to je to. Neću te vrećati više nikada i psovati, dajem ti reč da stvarno neću. Samo da znaš, ja tebi nisam neprijatelj, a ti si meni ispala neprijatelj - kazao je Bora.