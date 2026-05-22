Plesačica i bivša učesnica "Zadruge" Nina Babić potpuno se povukla iz javnosti i posvetila porodičnom životu.

Otkako je napustila rijaliti nju javni život ne zanima te je nema u emisijama, niti komentariše dešavanja u "Eliti".

Ona se udala i nedavno dobila četvrto dete, a sada je objavila još radnosnih vesti - uskoro stiže i peta beba.

Nina Babić

Nina je majka jednog dečaka i tri devojčice, a ona i njen suprug jedva čekaju da saznaju kog pola će biti njihovo peto dete

Babićeva je vest da je ponovo trudna objavila na svom Instagram profilu, a čestitke se samo nižu. Mnogi njeni pratioci su joj poželeli sve najlepše.

Inače, Nina danas živi mnogo mirnijim životom, a malo ko bi je prepoznao, s obzirom na to koliko se promenila otkako je bila na malim ekranima na imanju u Šimanovcima.

Danas joj je porodica najvažnija i to ponosno ističe.

Ona nije nakon rijalitija nastavila karijeru plesačice već se oprobala kao manikirka, a na osnovu poslovnog profila na Instagramu može se videti da joj biznis ''cveta''.

Podsetimo, Nina je 2020. godine ostala je bez majke, koja je preminula usled problema sa srcem, te ju je to vrlo pogodilo.