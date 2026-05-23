Voditelj Darko Tanasijević suočio je učesnicu Dušicu Đokić sa šokantnim navodima o njenoj prošlosti. Voditelj ju je javno prozvao i upitao da li je radila u Tetovu, zbog čega je ona prebledela.

- Ne, nisam radila u Tetovu već u Pragu. Odakle vam to? - upitala je Dušica Đokić.

Voditelj joj je potom saopštio da ju je raskrinkala cimerka Milosava, koja je otkrila detalje o njenom navodnom radu u Makedoniji.

- To stvarno nije istina - rekla je Dušica.

- Moram da ti kažem da je Milosava digla čitavu buru i javilo se nekoliko svedoka koji su posvedočili da si radila u Tetovu - rekao je Darko u Zadruzi 9 Eliti.

- Nema teorije, nema teoretske šanse. Sad mi lepite ovo pored svega što ste mi nalepili - rekla je Dušica.

"Zarađuješ pare na šipci"

Međutim, prava drama nastala je kada je voditelj otkrio nove i frapantne detalje koje je navodno izneo Dušičin bivši kolega.

- Kako bi reagovala ako bih ti rekao da se javio tvoj bivši kolega i rekao da se odavno ne baviš bildingom jer mnogo više para zarađuješ na šipci? - upitao je Darko.

- Nije istina, nema veze s vezom - rekla je Dušica.

Ubrzo se u raspravu uključila i sama Milosava, vidno izrevoltirana Dušičinim ponašanjem, i iznela šokantne tvrdnje u koje je umešana i Dušičina sestra.

- Ja slušam mesecima kako ona vređa druge devojke i glumi moral, pukao mi je film. Istina je da je radila u Tetovu sa sestrom svojom rođenom, meni je to moja Aleksandra rekla - rekla je Milosava.

Đokićeva je odmah žestoko uzvratila i napala Milosavu da izmišlja informacije.