Miljana Kulić ponela je titulu najplaćenijeg rijaliti igrača, zaradivši navodno neverovatnih 700.000 evra tokom svoje desetogodišnje rijaliti karijere. Iako je ova suma izuzetno impresivna, njen ukupni prihod bi bio znatno veći da nije često plaćala visoke kazne usled problematičnog ponašanja i kršenja ugovora.

Njena televizijska karijera započela je 2015. godine u rijalitiju "Maldivi" koji se emitovao na Hepi televiziji, nakon čega je usledilo učešće u tri uzastopne sezone rijalitija "Parovi" (četvrtoj, petoj i šestoj).

Ostala trudna u rijalitiju

Tokom šeste sezone "Parova", Miljana Kulić je zatrudnela sa Ivanom Marinkovićem, a njen rijaliti put se potom nastavio prelaskom u "Zadrugu", gde je postala redovan učesnik od prve pa sve do najnovije sezone.

Koliko je njen angažman bio isplativ govori i podatak da je za svoje učešće trebalo da dobija 3.000 evra nedeljno, što predstavlja iznos od čak 120.000 evra za deset meseci koliko traje jedna sezona.

Međutim, njen boravak pred kamerama bio je obeležen brojnim skandalima, svađama, tučama i fizičkim transformacijama

Jedan od najvećih finansijskih udaraca doživela je tokom pete sezone "Zadruge" iz koje je diskvalifikovana.

Tada je Veliki šef obavestio gledaoce i učesnike da će zbog načinjene štete i prekršenog ugovora od Miljane sudskim putem potraživati 100.000 evra. Pored plaćanja kazni, Miljana je veliki deo novca nepromišljeno gubila.

Uložila novac u nekretnine

Uprkos brojnim gubicima, Kulićeva je uspela da deo novca uloži u nekretnine i materijalna dobra. Od rijaliti zarade sagradila je kuću u svom rodnom Nišu i kupila automobil.

Da je mislila i na budućnost, potvrdila je i njena majka Marija Kulić, koja je izjavila da je Miljana sinu Željku kupila apartman na Zlatiboru i pola apartmana u Vrnjačkoj Banji.