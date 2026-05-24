Rijaliti u Srbiji odavno nije samo televizijska zabava. Za pojedine učesnike postao je višemilionski biznis. Neki su za nekoliko sezona zaradili stanove, apartmane i automobile, dok su drugi honorare trošili na luksuz, estetske operacije ili vraćanje dugova.

Miljana Kulić rekorderka

Među apsolutnim rekorderima svakako je Miljana Kulić. Njeni honorari iz sezone u sezonu rastu upravo zbog činjenice da produkcija na nju računa kao na jednog od glavnih nosilaca šou-programa. Pojedini mediji su ranije navodili da je u jednoj sezoni “Zadruge” uzimala čak oko 3.000 evra nedeljno, dok su kasnije cifre navodno bile i veće. Jednom prilikom je otkrila da joj je honora za jednu sezonu bio 90.000 evra, a već sledeće 130.000 evra. Pisalo se i da je zahvaljujući rijalitiju renovirala porodičnu kuću, kupovala apartmane i ulagala u nekretnine. Navodno je tokom rijalitija zaradila neverovatnih 700.000 evra. Iako je ova suma izuzetno impresivna, njen ukupni prihod bi bio znatno veći da nije često plaćala visoke kazne usled problematičnog ponašanja i kršenja ugovora.

Pola miliona evra od rijalitija

Veliki novac je uzeo i Miki Đuričić, pčelar iz Kupinova, kao se predstavljao, i veteran domaćih rijalitija koji je prošao kroz “Velikog brata”, “Farmu”, “Parove” i “Zadrugu”. Iako nikada nije javno otkrivao tačne cifre, godinama se nalazi među najskupljim učesnicima zbog popularnosti i ogromnog broja sezona koje je odradio. Kako je jednom prilikom otkrio tokom takmičenja je zaradio čak pola miliona evra.

- Od 2006, pa do danas, zaradio sam čak pola miliona evra. Sve sam potrošio na život... Nisu te pare bile samo od rijalitija! Za jednu reklamu uzeo sam 30.000 evra, pa za drugu isto toliko novca. Pobedio sam u "VIP Velikom bratu" i osvojio 50.000 evra. U jednom trenutku sam radio tri posla, vodio sam emisiju jednom nedeljno, pisao kolumnu i bio menadžer na Srebrnom jezeru. Mesečno sam zarađivao ukupno 3.000 evra.

Starleta krije honorar

U vrhu liste najplaćenijih je i Stanija Dobrojević, za koju se godinama spekulisalo da je po sezoni uzimala desetine hiljada evra, posebno nakon ogromne popularnosti u “Farmi” i “Zadruzi”. Kao pobednica šeste sezone rijalitija "Farma" (2015), osvojila je glavnu nagradu od 50.000 evra. Od tog iznosa, polovinu je naknadno dala Kristijanu Goluboviću. Tokom Zadruge 5 za jednomesečno učešće dogovorila je honorar od 50.000 evra. Ove sezone je ušla kao specijalni gost i po svemu sudeći će ostati do kraja.

Stanija Dobrojević je prema pisanju medija, pre nekoliko godina za ulazak u rijaliti pristala da uđe za cifru od 2.000 evra na nedeljnom nivou. - Stanija će u Šimanovcima, ako ostane do poslednjeg dana, zaraditi 80.000 evra - pričao je tada izvor.

- U septembru sam rekla ne. Sad sam rekla da. Ovu priču sam napravila ja, vreme je da stavim tačku na to. Definitivno novac nije cilj mog ulaska, to nikada. Nikad u rijaliti nisam ulazila zbog toga. Ovo sada imam svoj motiv, novac dolazi. Sigurno da će honorar biti najveći u istoriji rijalitija, ali ulazim na kratko. I da ostanem do kraja, opet je kratko - ostala je tajanstvena Stanija pre nego što je otišla u Šimanovce.

Rijaliti unosan biznis

Kada je reč o rijaliti starosedeocima, nezaobilazno ime je i Lepi Mića. On je godinama jedan od zaštitnih znakova “Zadruge”, mada je sam tvrdio da ne traži “basnoslovne cifre”, već sigurnu i redovnu zaradu. Ipak, s obzirom na broj sezona koje je proveo pred kamerama, procenjuje se da je od rijalitija inkasirao ozbiljan novac. Ranije se pisalo da je Mićin nedeljni honorar 1.200 evra, ali se on promenio. Sada, tvrde dobro upućeni, Mića nedeljno u "Eliti 9" zarađuje 1.500 evra, što je 6.000 evra mesečno.

Ozbiljne honorare imali su i Kristijan Golubović, Luna Đogani, Maja Marinković, kao i Marko Miljković, koji su nakon rijalitija dodatno unovčili popularnost kroz društvene mreže, reklame i privatne biznise. Tako je bračni par Miljković-Đogani u 2025. godini od svoja dva zajednička Jutjub kanala zaradio vrtoglavih 400.000 evra. Naime, Kao što je poznato, zarada od Jutjuba u proseku iznosi od 800 do 1.000 evra na milion pregleda, pa se prostom računicom dolazi do iznosa od preko 400.000 evra, koliko su Luna i Marko zaradili tokom ove godine, što ih je automatski svrstalo u sam vrh po zaradi na ovim prostorima, a to se može proveriti i na poznatoj platformi kao što je Socialblade (servis sa statistikom o društvenim mrežama).

