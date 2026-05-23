Voditelj Milan Milošević je ogolio dušu o mami koja je bolesna i neprestanoj borbi za njen život. Međutim, on je progovotio i o karijeri, pa i o trenutnim ukučanima na imanju u Šimanovcima.

Čim se probudi ide kod majke

Najpre, u razgovoru koji je imao za Blic, objasnio je kako izgleda vreme koje provodi sa majkom Rajkom koja je smeštena u dom za stara lica.

- Dobro sam, šta god da ti kažem nećeš mi verovati, jer izgledam dobro, trudim se da stavim sve za podmlađivanje, mnogo se radi, bliži se kraj sezone, napeto je. Imam neku alergiju na ljude, ranije sam voleo da kažem da imam alergiju na nemaštinu, a sad kažem na ljude i stalno neka kijavica (smeh) - kaže on i dodaje:

- Svako jutro kad ustanem ili posle posla, istuširam se i skuvam termos kafu i odem kod nje. Ona je u mojoj ulici, odem kod nje u dom, popijemo kafu, ispričamo se i ja onda odem kući da odspavam. Svaki dan sam kod nje. Mama je dobro, super kako je bilo. Stalno razmišljam ona je ta koja ide, stari i gledam svaki trenutak da provedem sa njom, uvek mi je malo - iskreno priznaje voditelj za pomenuti medij.

O odluci da smesti majku u dom

Istakao je da je predrasuda bilo, ali druge opcije nije.

- Bilo mi je katastrofalno, jer sam se ja vodio predrasudama, ali moram da kažem da imam brata koji je već 35 godina u domu za lica ometena u razvoju, ali za majku nije bilo opcije, njoj je potrebna medicinska nega 24 sata. Ima problema raznih i ne može da se u okviru doma ništa uradi, trebalo bi da bude u bolnici, ali našli smo ovaj smeštaj u domu, gde je sve bolje i bolje. Živnula je, ide na šetalicu, puši ponovo, ne mogu da verujem posle 90 dana kome, priča, vratilo joj se pamćenje, zna sve brojeve telefona, ima cimerku, ona je starija od nje ima 92 godina, a mama 81 - priča Milan, a potom odgovara na pitanje o čemu razgovaraju.

Majka (81) ogovara učesnike rijalitija

Milan iskreno u tom razgovoru objašnjava kako se slaže sa mamom, ali i šta mu ona zamera.

- Mama ogovara ove učesnike rijalitija, mama me stalno kritikuje šta sam obukao. Kaže mi: “Prestani da nosiš crno, nosićeš ga kad ja umrem.” Ja sam se malo ugojio pa da se ne vidi, ali kamera dodaje, mnogo sam mršaviji uživo. Gledam da su nam vedrije teme, a ona kao i svaka osoba voli da se vraća u prošlost, pa i neku suzu da pustimo - istakao je.

"Presečem se čim me zovu iz doma"

Ne krije da postoji strah kada mu stigne poziv adresiran sa doma za stara lica u kom se nalazi njegova majka.

- Čim vidim da me zovu iz doma, ja se presečem, jer to je nešto neminovno što će se desiti. Plašio sam se poziva i dok je bila u bolnici, plašim se i sada, stalno sam u nekom strahu, ali u tim je godinama - objašnjava Milošević.

Ne druži se sa rijaliti učesnicima

- Ne družim se ja sa rijaliti učesnicima, mi se sretnemo na događajima, ali da ispijamo kafe i da oni dolaze kod mene, to nikad u životu. Sa Borom Santanom radim, ali nisam prijatelj sa njima. Sa estrade imam prijatelje - Aleksandra Mladenović, Katarina Živković, Stoja, Jana, Nada Obrić, Andreana Čekić, Katarina Grujić, Đani, njegova žena Slađa, Nadica Ademov, Ljuba Perućica, idemo na privatna slavlja, ja ne krstim kučiće kao Vesna Rivas, ali ima prijateljstva. Bilo je teško, nije tu bilo poverenja od samo starta. Ja se danas ne bavim novinarstvom, ali tračevima ću se baviti dok sam živ, uvek će nešto neko da mi kaže, pa mogu i za mene da kažu, sad sam i ja javna ličnost, u istim smo sr*njima. Ta odanost je najbitnija. Ne postoji osoba sa estrade sa kojom nisam u dobrim odnosima. Više sam ćutao, nego što sam pisao. Znao sam za mnoge prevare na estradi, niti je to dokazivo, ko se sa kim j*beniše, ko čiju decu hrani, imaš ljude koji znaju da dete nije njihovo, a i dalje su u braku, otac zna da nije to dete njegovo, a ona je sa njim u braku i predstavljaju da je to njihovo dete - rekao je iskreno Milan.

Voditelj se potom osvrnuo na svoj karijerni put i objasnio kako je stigao do današnje pozicije TV lica.

- Radio sam kao crnac, bio sam sujetan ako nešto nemam prvi, nisam sujetan jer ti imaš, nego jer ja to nisam uradio, to je ono zdravo. Prvi sam znao za Žikin razvod, krađu novca, želeo sam da radim u dnevnim novinama i posle šest meseci sam ušao u rijaliti. Honorar mesečni je tada bio veći od moje plate, ali ujedno je to bio i veliki izazov za mene. Bio je to mač sa dve oštrice, ili ću biti pokojnik ili pukovnik. Postao sam TV lice. Mogu da vodim bilo koji program i dnevnik da vodim bio bih odličan - rekao je on i dodao:

O Sofiji i Danetu (70)

Javnost nedeljama unazad bruji o odnosu rijaliti učesnice Sofije Janićijević i izvesnog Daneta Angelovskog iz Severne Makedonije. O toj temi, Milan je dao svoj sud u istom razgovoru.

- Ja sam predložio da bude zaštitno lice za staračke domove, za sada je samo u Makedoniji (smeh). Nemam ništa protiv razlike u godinama, niko ne može da kaže da li on može ili nešto ili ne može, ali ružno je da ti 41 godinu starijeg čoveka na taj način iskoristiš. Ne verujem da mu je ona na silu iznudila novac, on je njoj sam davao. Jako je loše postupila na pomen njegovog imena, vređala ga je, a inače nju bi čekao “Audi Q8” koji je već uplatio. Otišao je i dobio dobar deo nazad. Sofija je namazana, ona kad izađe složiće mu priču i on će lako doplatiti za taj automobil, opet će ona njega da izmuze - kaže Milošević, a zatim otrkio da se čuo sa Danetom:

- Njemu je žao, stalno govori da mu je žao šta ona uradi sebi, govori da je majka mnogo gora od nje. To ga je zabolelo, što je ona pričala da nije uzimala ništa, a jeste. Tu su dokazi crno na belo, jer je Sofija rekla: “Kad uđem, šalji majki za kredit i za frižider i za gorivo da ima.” Tamo u Ralji je slao za klimu i bazen hteo da gradi i parking. Što bi Dane, čovek 70 godina lagao? On kaže da je Brankica mnogo gora u ovoj situaciji nego, nego Sofija - kaže, a potom objašnjava hronologiju njihovog odnosa.

- Ma, on je bio fan prvo. I ona je slao, slao poklone. I imam ja te fanove koji šalju isto poklon. On je poslao poklon i ona je videla da bi tu mogla, da on tu želi komunikaciju sa njom. I ona njega navukla klasično. Uzimala, uzimala bi ona i dalje da je on napolju. On bi njoj slao i u rijalitiju da se nije pomirila s Terzom, jer ona je njemu obećala da neće biti s Terzom i da će nositi burmu. Ma haos. Ona je verena sa njim, 15. avgusta je verena. A bili bi lepi mladenci. Svi bi mislili da je on stari svat. Niko ne bi znao da je to mladoženja (smeh) - zaključio je Milan Milošević u tom razgovoru.

