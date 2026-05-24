Borislav Terzić Terza za crnim stolom ponovo se sukobio sa bivšom partnerkom koja je u žiži javnosti zbog romanse sa starijim muškarcem, Sofijom Janićijević.

Terza je rešio pred svima da otkrije njene pretnje, a ona kako kaže, njegova uhođenja.

"Pretila mi je ubistvom"

- Vređa mi porodicu, najstrašnije stvari je rekla. Već dva dana se svađamo. ona priča da ja nju uhodim i da je vređam. Ja njoj vređam samo majku i nju, a ona meni celu familiju. Govori da ljubomorišem... Pretila mi je danas ubistvom, da ću da budem overen - tvrdio je Terza.

- Rekla sam maskarom - prekinula je Sofija.

- Ne ne, nisi rekla maskarom. Rekla si da ću biti overen, svi ste to čuli - nastavio je.

- Uhodiš me danas ceo dan i ideš za mnom - rekla je Janićijevićeva.

- Ti meni dolaziš i ljubomorišeš, a mene boli uvo. Ja kod kuće imam roditelje, brata, snajku, decu, ti sve njih psuješ - dodao je Terzić.

- Ostavi me na miru i prestani da me uhodiš - odbrusila je Sofija.

- Ti si te fore pokupila od Stanije - prekinio je Terza.

- Izašao si za mnom na dok, došao si u pušionicu, išao si na dok za mnom. To radiš da bih ti se izvinila, neću. Neću da ti se izvinim, samo hoću da me ostaviš na miru - dodala je Sofija.

"Nakaradna seljančuro iz Ralje"

Svađe bivših partnera ne prestaju, a nedavno je došlo do žestoke rasprave. Terza je urnisao Sofiju zbog odnosa sa starijim muškarcem, dok je ona njemu udarila na ego.

- Pa, on me više interesuje nego ti. Koju ti vrednost imaš? - uzvratila je ona ledenim tonom.

Rasprava se tu nije zaustavila, već je prerasla u potpuni haos. Terza je u "Eliti", u napadu besa, izneo niz stravičnih uvreda na njen račun, pomenuvši i izvesnog Daneta.

- Tebe moraju da j**u dede sa kilama. Tuži sebe što si tako nakaradna, seljančuro iz Ralje - urlao je on, a zatim dodao šokantno pitanje:

- Da li si Danetu pomogla da pere j**a? Pričaj kako si dedi htela da rodiš decu, idi da se lečiš!

Poručila Terzi: "Iznova se pitam što sam bila sa tobom"

Sofija je pokušala da ga totalno ponizi, te mu je sasekla samopouzdanje rečima koje će ga sigurno dugo boleti. Uzvratila mu je da će joj za sve svedok biti pomenuti Dane, a onda ga je "sahranila" komentarom na račun fizičkog izgleda.

- Da li znaš Terza da se ti meni uopšte ne sviđaš? Ja se uvek iznova pitam što sam bila sa tobom. Kupi nešto i obuci se, ružan si, ne ličiš na čoveka - poručila mu je Sofija brutalno iskreno.