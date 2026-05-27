Anita Stanojlović nedavno je saznala da je u drugom stanju i da sa svojim novim dečkom Lukom Vujovićem čeka bebu.

Miilan Milošević je u Belu kuću ušao sa najlepšim vestima te je ljubavni par obradovao čim je stigao.

"Vrištali od sreće"

Milošević je pred svima pokazao rezultate testa Anite Stanojlović i saopštio da ona i Luka čekaju devojčicu.

Njih dvoje su skakali pored crnog stola, radovali se i vrištali od sreće.

Anita je u jednom trenutku počela i da plače. Podsetimo da ona već ima sina.

Ispunila joj se želja

Anita je nedavno priznala da bi želela da sa Lukom dobije devojčicu, te je u tom trenutku otkrila i imena koja bi želela da da bebi ukoliko bude ženskog pola.

- Volela bih da bude devojčica i imaće dva imena Nia Aleksija, kao zbog Lukinog Noe Nia i zbog mog Alekseja Aleksija, ako budem s Lukom - rekla je Anita.

Oglasila se Lukina majka

Biljana Vujović, majka aktuelnog učesnika "Elite 9" Luke Vujovića uključila se u emisiju "Pitao bih za druga" na Red televiziji i otkrila prve impresije povodom vesti da u porodicu stiže devojčica.

- Hvala vam puno. Čula sam i gledala sam sinoć. Ja ne mogu da vam opišem koliko sam srećna, koliko je Luka bio srećan i ja sam, koliko je on tamo plakao i ja sam. Mislim da bi trebalo da im bude lakše, i meni je mnogo lakše - rekla je Biljana i dodala:

- Jedino Luka nije dobio ćerku, ovo će biti treća unuka. Svi su srećni naravno. Mada, Baja recimo nije ni verovao da je trudna. Čula sam se sa njegovom suprugom, na produženom su odmoru. Njemu je žena dosta mlađa, prazni mu baterije - rekla je Biljana.