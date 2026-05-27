Marinkovićeva je nedavno proslavila 30. rođendan, a na adresu Bele kuće pored mnogobrojih poklona stigle su i igračkice lemura koje su dodatno podgrejale sumnje.

"Žao mi je njegove porodice"

Tim povodom oglasio se i Filip Car koji je prokomentarisao bivšu devojku, njen odnos sa Asminom, ali i to što je on česta tema u Eliti.

- Ja stvarno ne razumem zašto se oni toliko svađaju oko mene gotovo svakodnevno kada ja uopšte nisam tamo! Oboje imaju bivše partnere koji su tamo, oni se oko mene svađaju, a ja sam imaginarni učesnik! Asmina mi nije žao zato što je vređao mene i moju porodicu najstrašnije, prvi je započeo uvrede ka meni dok se muvao sa njom, a ja čak nisam psovao ni njega, a kamoli njegovu porodicu, mada me spominjao i njegov otac. Moji naravno nisu kao ni za druge slova rekli, ne znaju da taj čovek postoji, nisu ljudi deo medija. Ali ipak, žao mi je njegove porodice jer ovo je ništa u odnosu na ono što će van doživljavati od nje, a kad pobegne od nje, ide mu nameštanje policije, zatvora, onog ludog Takija i tako dalje! Tako da nema on pojma šta njega čeka, ona je devojka, psihijatrijski slučaj, zavisna o haosu i s***u, pritom patološki laže. I to očito ne vide samo njen otac i njeni fanovi. A on je onako malo priglup i želi biti poznat, pa ga to radi sa 40 godina i sve dublje gazi u problem — naveo je Car za Pink.rs, a onda nastavio:

"Kad ga bude krenula sakatiti, biće krvoproliće"

— Nisam ni ja bio svestan kada sam joj dozvolio pristup sebi, pa kako sam prošao? Zna ona dobro kako je otišla iz Crikvenice, a kako je prezentovala isto. Kao što znaju svi, zvala je kad je išla na operaciju i gledala moje storije, ponavljala pesme itd., ali verujte, niti me to previše interesuje niti imam vremena, ja dam vama novinarima izjavu iz poštovanja prema vama i Pink televiziji, inače se privatno ne bavim njima, čak niti to odgledam, znam manje od kampanjskog gledaoca, što je dobro za njih jer bi u protivnom bila britka sablja na svako spominjanje mog imena. Možda budu imali mir u vezi bar po pitanju mene kada izađu i ona shvati da nikad više ne može stupiti u kontakt i imati pristup meni, ali tada će oni naći neki drugi razlog za svađu. Samo mi deluje da ovaj nije Filip i Janjuš, da ovog kad bude krenula sakatiti, čućemo za krvoproliće. Nemam pojma, neka nas Bog čuva od takvih, a njih samih od sebe — zaključio je on.

"Ne planiram porodicu sa njim"

Marinkovićeva je nedavno da ne vidi zajedničku budućnost sa Asminom.

- Treba oboje, ali ne možemo da se menjamo. Kako ja da promenim svoj karakter u 30 godina? Ne mogu da ti pričam ovde šlagere i da ti glumim budalu, ja uvek pričam iskreno - izjavila je Maja, pa dodala rečenicu kojom je šokirala javnost:

- Ne planiram porodicu ili nešto ozbiljno jer sam tog stava, ali ne znači da veza ne može da nam bude lepa.

"Ne može da me vrati nikad"

Maja je takođe istakla da ne želi da otkriva prljav veš i da ne želi da pjjuje po Filipu Caru.

- Bruka ostaje večna. Čula sam da tamo negde Filip Car pljuje mene, a ja to neću raditi. Da ja to sada uradim, bila bih ista kao on, a ja to ne želim. On je bio deo mene i na šta bi to ličilo. Bila je to velika ljubav i sto puta smo se mirili, ali to je prošlost. U novom sam odnosu i nemam potrebu da pričam o bivšem. On mene ne može ni da vrati za 7 dana kako je rekao, ni nikada. Neću ga pljuvati, ne želim da budem mali miš. Bila bih mentalno obolela osoba, da pričam o njemu a u novoj sam vezi - govorila je Maja.