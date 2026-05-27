Sofija Janićijević već danima je u žiži javnosti zbog ljubavne romanse sa starijim muškarcem koji joj je davao basloslovne sume novca.

U razgovoru sa svojom cimerkom Aneli Ahmić otkrila je detalje odnosa sa Danetom.

"Džemper od 800€, zlato..."

Sofija je rekla da Dane ne izgleda kao da ima 70 godina.

– On ne izgleda staro, ne izgleda ovako kao deda. On obuče džemper od 800 evra, u zlatu cela ruka, Roleks... Vozi i JJaguara – pričala je Sofija.

- Tebi je davao audija? - pitala je Ahmićeva.

– Nije mi davao... A to, jeste. Skoro su mu vratili 60%. Ako platiš nov auto iz salona i odustaneš oni ti vrate 60%. Nije ga uzeo, tražio je novac nazad – priznala je Janićijevićeva.

Zaintrigirana ovom pričom, Aneli je zanimalo: " Kako si se počela dopisivati sa njim?"

– On mi je bio podrška, pitao me da li mi je stigla garderoba. Jedan džak je bio sa etiketama, milion parfema. Ja otvorila Instagram i videla poruku sa fotografijama tih stvari. Pisali smo dva meseca normalno, posle dva meseca je došao i doneo mi svašta. Tako je bilo pet ili šest puta, imao je neki zdravstveni problem. Mesec dana pre mog ulaska me zovu za neko slikanje, tačnije on mi je našao i ja odem, tad sam prespavala kod njega u gostinjskoj sobi. On ima kamere svuda po vili. Nije on običan deda, ima godine, ali nije takav - govorila je Sofija.

"Bili su zaljubljeni, grlili su se i ljubili"

Afera između aktuelne učesnice rijalitija Elita 9, Sofije Janićijević i Daneta (70), već duže vreme privlači veliku pažnju javnosti i domaćih medija.

U vezi sa ovom pričom oglasio se nedavno Safet, najbolji prijatelj Daneta, koji je otkrio nove detalje o njihovom odnosu.

- Oni su se čuli nakon Elite 8, dopisivali su se, pa su odlučili i da se vide, ali gde tačno su se viđali ne znam. Moram da kažem da mi to nije bilo mnogo čudno za njih dvoje, znajući Daneta. Jeste on stariji, ali je dugogodišnji švaler, a njih dvoje su se lepo slagali - istakao je on.

Potom je dodao da su se njih dvoje često viđali i provodili vreme zajedno.

- Sofija jeste govorila majci da je Dane fan, ali vremenom to više nije moglo da se sakrije. Njih dvoje su često išli jedno kod drugog, ona je dolazila u Skoplje, on je išao u Ralju. Bili su zaljubljeni, grlili su se i ljubili. Skakala mu je na vrat, grlila ga. Dolazili su i kod mene, a i ja sam išao kod njega. Znala je da prespava kod njega po nekoliko dana i to su svi videli i znali. Šetali su zajedno i oboje su nosili prstenje koje joj je kupio - ispričao je potom.

"Želela je dvoje dece sa Danetom"

Na pitanje voditelja da li su bili intimni, nije želeo direktno da potvrdi, ali je izrekao dodatne tvrdnje.

- Ne mogu to da kažem, ali moram da istaknem da kod Daneta nema posebne sobe, tako da to što je Sofija govorila da je spavala u drugoj sobi nije moguće. Takođe, isticala je da želi da imaju dvoje dece, to sam lično čuo dok sam bio prisutan. Davao joj je novac, ali veruj mi, tačnu cifru ne bih mogao da kažem. Mislim da je preko pedeset hiljada evera. Nema šta joj nije kupovao. Šta je poželela, to joj je kupovao, to je istina. Kupovao joj je prstenje, ogrlice, narukvice...to znam, a da li je kilogram zlata, to ne znam.