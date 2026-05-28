"ON NIJE OBIČNI DEDA, VOZI JAGUAR I DŽEMPERE OD 800 €": Sofija Janićijević priznala da je prespavala kod Daneta (70), spomenula BRDO poklona
Sofija Janićijević otkrila je čime ju je osvojio dosta stariji muškarac po imenu Dane (70) sa kojim je imala aferu. Tokom razgovora sa cimerkom Aneli Ahmić, ona je u detalje opisala njegov luksuzni način života, pa opisala njegov stajling.
- On ne izgleda staro, ne izgleda ovako kao deda. On obuče džemper od 800 evra, u zlatu cela ruka, Roleks... Vozi i Jaguara! - rekla je oduševljeno Sofija.
Aneli ju je pomno slušala, pa ju je upitala:
- A tebi je l davao audija?
Malo zbunjeno, Sofija je odgovorila:
- Nije mi davao... A to, jeste. Skoro su mu vratili 60%. Ako platiš nov auto iz salona i odustaneš oni ti vrate 60%. Nije ga uzeo, tražio je novac nazad - priznala je ona.
Ahmićevu je dosta zanimala ova priča, pa ju je pitala i kako je počela da se dopisuje sa njim.
Sofija je potom otvorila dušu i oduševljeno pričala kako joj je Dane kupovao poklone, firmiranu garderobu, parfeme, pa je spomenula i da je provela noć u njegovoj vili.
- On mi je bio podrška, pitao me da li mi je stigla garderoba. Jedan džak je bio sa etiketama, milion parfema! Ja otvorila Instagram i videla poruku sa fotografijama tih stvari. Pisali smo dva meseca normalno, posle dva meseca je došao i doneo mi svašta. Tako je bilo pet ili šest puta, imao je neki zdravstveni problem. Mesec dana pre mog ulaska me zovu za neko slikanje, tačnije on mi je našao i ja odem, tad sam prespavala kod njega u gostinjskoj sobi. On ima kamere svuda po vili. Nije on običan deda, ima godine, ali nije takav - ispričala je Sofija.