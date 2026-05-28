Sofija Janićijević već danima je u žiži javnosti zbog ljubavne romanse sa starijim muškarcem.

Milan Milošević postavio je pitanje učesnici Elite, te je otkrio da je kompletna njena porodica umešana u aferu.

"Bolje da mi ne dira majku"

Vidno nervozna i nezadovoljna činjenicom da je Dane pomenuo i njenu majku, Sofija je javno zapretila.

- Zašto je Dane rekao da je tvoja majka mnogo gora od tebe - glasilo je pitanje.

- Ne znam zašto je to mogao da kaže, ne mogu da pretpostavim. Ja sam njemu rekla, što je zaista mene pitao, to ima u porukama, pitao me je šta hoću da mi šalje ovde, ja sam rekla: 'Ništa, mojoj mami uplaćuj', rekla bih mu da je bolje da mi ne dira majku - besno je rekla Sofija.

"Džemper od 800€, zlato..."

Nedavno je govorila o odnosu sa njim i izjavila da je on sve, samo ne običan deda.

– On ne izgleda staro, ne izgleda ovako kao deda. On obuče džemper od 800 evra, u zlatu cela ruka, Roleks... Vozi i JJaguara – pričala je Sofija.

- Tebi je davao audija? - pitala je Ahmićeva.

– Nije mi davao... A to, jeste. Skoro su mu vratili 60%. Ako platiš nov auto iz salona i odustaneš oni ti vrate 60%. Nije ga uzeo, tražio je novac nazad – priznala je Janićijevićeva.

Zaintrigirana ovom pričom, Aneli je zanimalo: " Kako si se počela dopisivati sa njim?"

– On mi je bio podrška, pitao me da li mi je stigla garderoba. Jedan džak je bio sa etiketama, milion parfema. Ja otvorila Instagram i videla poruku sa fotografijama tih stvari. Pisali smo dva meseca normalno, posle dva meseca je došao i doneo mi svašta. Tako je bilo pet ili šest puta, imao je neki zdravstveni problem. Mesec dana pre mog ulaska me zovu za neko slikanje, tačnije on mi je našao i ja odem, tad sam prespavala kod njega u gostinjskoj sobi. On ima kamere svuda po vili. Nije on običan deda, ima godine, ali nije takav - govorila je Sofija.