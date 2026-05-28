Slušaj vest

Do sada su imali nekoliko manjih trzavica, međutim uspeli su da izglade svoj odnos u kom oboje, kako kažu, maksimalno uživaju.

"Baš su slatki"

Janjušev brat Boris Janjušević pre nekoliko dana izjavio je za Pink.rs da su njegovi roditelji skeptični kada je njegov ljubavni izbor u pitanju, te da bi, kada bi morao da bira između Vanje i njene bivše prijateljice Milene Kačavende, takođe nekadašnje Janjuševe partnerke, radije izabrao Milenu.

Sada se za Pink.rs oglasila Tamara Živić, Vanjina sestra, koja je dala svoj sud:

1/7 Vidi galeriju Vanja Živić Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

- Meni su njih dvoje bas slatki. Ostalo je jos malo do kraja, pa ćemo videti, ali svakako će sve biti mnogo jasnije kada izađu iz Bele kuće - poručila je ona.

Vanja ili Milena Kačavenda?

Na pitanje da li veruje da će se njihov odnos nastaviti i po izlasku iz rijalitija rekla je:

1/5 Vidi galeriju Milena Kačavenda i Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen YouTube

- Što da ne, navijam za njih - kratko je poručila ona.

"Zavozao se sa Vanjom"

Podsetimo, Janjušu je nedavno zasmetao Vanjin vreli ples sa Mikijem Dudićem i, generalno, njeno ponašanje tokom žurke, zbog čega je pre par dana rešio da na odnos sa njom stavi tačku, ali je ubrzo došlo do pomirenja.

- Mislim da se je moj brat baš zavozao sa Vanjom i da mu je mnogo stalo, on je jedan veliki emotivac prema ženama, samo to ne pokazuje, a ona je ta koja hoće da se sprda sa njim i koja želi da ga iskoristi. Mislim da on tako reaguje jer su mu emocije prema njoj baš jako krenule i na taj način pokusava sebe da zaštiti - rekao je Boris za Pink.rs.