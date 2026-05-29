Slušaj vest

Mina Vrbaški, koja važi za jednu od najkontroverzniji rijaliti učesnica jer godinama intrigira javnost ljubavnim životom i sukobima pred kamerama, uplovila je u vezu sa znatno mlađim Viktorom Gagićem.

Njihov odnos od samog početka prati niz svađa, ljubomornih scena, raskida i pomirenja, a poslednjih dana situacija je dodatno eskalirala. Više puta je Viktor poručio da želi da prekine svaki kontakt sa Minom, dok je ona pokušavala da spase njihov odnos.

Sukob između njih dvoje je eskalirao u cik zore. Mina je, naime, pratila Viktora u stopu. Za njim je ušla u kupatilo, da bi ga očito isprovocirala. Čim se malo udaljila, dobacila mu je nešto, što je Gagića izbezumilo i nasrnuo je na nju takvom silinom.

- Nemoj to da mi radiš - vikao je, dok je Mina molila da prestane. Obezbeđenje je, na svu sreću, bilo pripravno i uspelo je da ga odvoji od nje.

Čim se oslobodila njegovog stiska, izletela je iz Bele kuće, histerično, tražeći da odah napusti rijaliti.