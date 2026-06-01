Asmin Durdžić, Dača Virijević, Milena Kačavenda i Milosavala Pravilović bili su nominovani za izbacivanje. Asminu Durdžiću su glasovi posle igre bili duplirani, a Milosava je imala osvojila najmanje glasova i napustila je Šimanovce.

- U ovom trenutku najmanji broj vaših glasova ima Milosava - rekla je Ana.

U studiju Milosava je bila veoma iskrena i otkrila je kako stvari stoje u Beloj kući. 

- Milosava, kako vam je bilo kada ste se vratili? - upitala je Dušica.

- Nisam imala osećaj da sam bila kući uopšte. Jako je dobro što sam izašla jer neke stvari ne bih mogla da izdržim - rekla je Milosava.

- Kakvo je stanje u kući? - upitala je Dušica.

- Nikad nije bilo tenzičnije, haos kreće. Aneli očekuje pobedu, ali pored nje su tu i Asmin, Stanija, Đukić - otkriva Milosava.

