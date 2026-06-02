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Bivši učesnik rijalitija "Parovi" Milutin Radosavljević Mili, davnih dana se povukao iz javnosti, a sada je rešio da prekine ćutanje i iskreno progovori o svim detaljima iz svog života.

Mili je naime, govorio o trenutnim aktuelnostima u rijalitiju Elita 9, te je otkrio i zbog čega se preselio davnih dana, a usput je otkrio i da li su iza njega vremena kada se svakodnevno kockao.

1/6 Vidi galeriju Bivši učesnik rijalitija "Parovi" Milutin Radosavljević Mili, davnih dana se povukao iz javnost Foto: Kurir Privatna Arhiva, Printscreen/Happy

- Mnogo ljudi me je pitalo zašto nisam u Eliti, desile su se neke malverzacije od strane nekih ljudi. Rekli su da sam nešto zgrešio, pa me produkcija nije zvala - rekao je Mili, pa je opleo po Maji i Asminu:

- Asmin je običan bauštelac, varao je ljude za pare, to mnogi pričaju i znaju.

Imam razne informacije o svima njima u Eliti. Priča Stanije i Asmina je užas, dno dna. Ne mogu da verujem da jedna dama kakva je Stanija bude sa džukelom kakav je Asmin. Onda se prilepila Maja, znam ceo njen istorijat, i tatu i mamu, a znam mnogo toga i o Mileni Kačavendi.

1/6 Vidi galeriju Asmin Durdžić Foto: Printscreen

Skupo su se prodali, a nemaju život. Ja sam žongler na žici, u tom fazonu. Staniji svaka čast kako zarađuje, ali mi nije jasno kako je mogla da bude sa Asminom. Podržavam je uprkos svemu, a što se tiče Maje, to je brdo plastike. Aneli tamo gde sam ja bio nije izdržala mesec dana.

Isto mislim i o Anđelu. Nevezano sad za to koliku podršku svi imaju tamo. Nema veze. Imao bih i ja veliku podršku da sam tamo, ali nisam.

Istina o Luki Vujoviću

1/4 Vidi galeriju Luka Vujović Foto: Petar Aleksić

Mili tvrdi da se ne nameće produkciji, već rijaliti komentariše jer je aktuelna tema.

- Nisam ja ni na mrežama toliko aktuelan, niti se nudim produkciji, ali ovo su udarne teme, te moram da kažem sve kako jeste. Priča Luke Vujovića je tačna, kupovao sam ja ranije od njega neke stvari, tako da stvarno jeste istina sve to što se priča pred kamerama.

Preseljenje u Beč

Mili tvrdi da je davnih dana napustio Srbiju, ali da se tamo dobro snašalo, a prisetio se i vremena kada je u danu umeo da prokocka i 30.000 evra.

- Pre Austrije sam bio na nekoliko lokacija, kod mene se to zna. Bio sam pre ovoga i u Crnoj Gori, nema gde nisam išao.

Nećemo o tome da li sam ovde zbog papira, ali činjenica je da sam se lepo snašao, mnogo prijatelja mi je ovde.

Umeo sam u danu ranije da prokockam i 30.000 evra, a poznato je da sam trošio i dosta. Ceo honorar iz rijalitija sam potrošio, zbog toga sam došao u situaciju da upadnem u dugove. Ništa svakako nisam radio namerno. Sada je sve okej, imam dobre prihode, i ne nameravam skorije da se vraćam - rekao je Mili iskreno.

Kurir.rs/Blic