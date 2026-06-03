"PLATIO SAM SVADBU 150.000 €, A TI DOVELA MAJMUNA KOJI TE JE OŽENIO" Bora Santana urlao usred noći! Šokirao tvrdnjama o Milici Kemez: Vratićeš mi sve moje!
Bora Santana napravio je neviđeni skandal kada je, usred noći, počeo na sav glas da proziva svoju bivšu suprugu Milicu Kemez.
Nakon burne svađe sa učesnicama Anastasijom Brčić i Tanjom Stijeljom Boginjom, Bora Santana se povukao u krevet, ali se tu nije smirio. Umesto toga, počeo je da priča sam sa sobom i u besu iznosi šokantne tvrdnje na račun bivše partnerke.
Iako je njegov govor bio prepun teških reči i uvreda na račun Miličine porodice iz Sremske Mitrovice, tetke i sestre, ono što je najviše privuklo pažnju jesu Borine optužbe. On je bivšoj supruzi prebacio prisnost sa Filipom Đukićem u izolaciji, ističući da je upravo on taj koji je od nje "napravio lepoticu i ribu".
Ovako je bilo na venčanju Milice i Bore:
Ono što ga je posebno izvelo iz takta jesu sećanja na njihovo venčanje i ogroman novac koji je uložio.
– Ja sam ti napravio svadbu od 150.000 evra, doveo 10 pevača koje sam plaćao po 10.000-15.000 evra! Zoveš mi na svadbu majmuna koji te je oženio – urlao je Bora, proklinjući dan kada su se upoznali i kada je Milica kročila u crkvu Svetog Stefana Dečanskog.
Na kraju svog dramatičnog monologa po spavaćoj sobi, Santana je zapretio da će nakon rijalitija tražiti ono što mu pripada.
– Samo da izađem odavde, ne budeš li mi vratila ono što je moje! – poručio je vidno besan Bora.