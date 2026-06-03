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Bora Santana napravio je neviđeni skandal kada je, usred noći, počeo na sav glas da proziva svoju bivšu suprugu Milicu Kemez

Nakon burne svađe sa učesnicama Anastasijom Brčić i Tanjom Stijeljom Boginjom, Bora Santana se povukao u krevet, ali se tu nije smirio. Umesto toga, počeo je da priča sam sa sobom i u besu iznosi šokantne tvrdnje na račun bivše partnerke.

Iako je njegov govor bio prepun teških reči i uvreda na račun Miličine porodice iz Sremske Mitrovice, tetke i sestre, ono što je najviše privuklo pažnju jesu Borine optužbe. On je bivšoj supruzi prebacio prisnost sa Filipom Đukićem u izolaciji, ističući da je upravo on taj koji je od nje "napravio lepoticu i ribu".

Ovako je bilo na venčanju Milice i Bore:

VENČALI SE BORA SANTANA I MILICA KEMEZ! Nakon što su sklopili zakonski brak obećali se na vernost i ljubav i pred BOGOM Foto: Petar Aleksić

Ono što ga je posebno izvelo iz takta jesu sećanja na njihovo venčanje i ogroman novac koji je uložio.

– Ja sam ti napravio svadbu od 150.000 evra, doveo 10 pevača koje sam plaćao po 10.000-15.000 evra! Zoveš mi na svadbu majmuna koji te je oženio – urlao je Bora, proklinjući dan kada su se upoznali i kada je Milica kročila u crkvu Svetog Stefana Dečanskog.

Na kraju svog dramatičnog monologa po spavaćoj sobi, Santana je zapretio da će nakon rijalitija tražiti ono što mu pripada.

– Samo da izađem odavde, ne budeš li mi vratila ono što je moje! – poručio je vidno besan Bora.

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