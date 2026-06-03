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Nedeljama su trajala vređanja i prepirke između bivših parntera Sofije Janićijević i Borislava Terzića Terze. Na iznenađenje mnogih, nekadašnji par je ubrzo podlegao ponovnom zbižavanju.

Još od ponedeljka kada su se poljubili, a potom spavali zajedno, ostavlaljali su javnost u čudu. Sinoć su svoj odnos potvrdili bliskošću tokom žurke.

1/11 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Instagram, Printscreen

Njihovi cimeri na imanju u Šimanovcima potpuno su iznenađeni novonastalom situacijom, budući da pamte vreme kada je nakadašnji par ulazio u ozbiljne sukobe. Oni su, naime, jedno drugom iznosili uvrede velikih razmera, da čak nisu štedeli reči ni za članove porodica.

Osim učestalog međusobnog ponižavnja, njihovu priču prati i Sofijina afera sa 41 godinu starijim gospodinom Danetom iz Severne Makedonije. Nakon što je Terza saznao za tu vest, vređanje je svakodnevno raslo, kako sa njegove, tako i sa Sofijine strane.

Sofija Janićijević Foto: Printscreen Društvene Mreže

Terzina drugarica zgoržena

Međutim, sada su rešili da spuste borbeno oružje i pruže jedno drugom ruku mira, a upravo zbog toga se i oglasila Terzina prijateljica i nekadašnja učesnica Elite, Ana Spasojević.

Kako Ana kaže, i sama se srami zbog njihvoih postupaka.

Foto: Printscreen RED tv

- Iskeno, ovo je blam. Mislila sam da se Terza konačno opametio kada je video neke stvari i shvatio šta je zapravo radila, šta je istina. Mislila sam da će ga biti blam da sedne pored nje, imaš ćerku kod kuće, porodicu, roditelje... Bila sam sigurna da nema šanse da se pomire, ali kada sam videla da su se ponovo približili jedno drugom, ljubili, spavali napolju... Blam, ali bukvalno blam - šokirana je Ana.

1/7 Vidi galeriju Borislav Terzić Terza i Sofija Janjićijev Foto: Printscreen YouTube

- Terza jeste moj prijatelj, ali ovo mu je blam veka. Ne znam šta se dešava sa tim čovekom, da li ima imalo mozga, da li je uopšte normalan?! Jedino ako on igra neku igru, ali ne znam kakvu bi igru mogao da igra. Biće tu do kraja, bez Sofije ili sa Sofijom, mnogo je bitniji faktor tu od nje. Ona je niko i ništa. Jedino ta vadilica može da bude:"Ja sam je navukao", ali to što radi je blam, užas, sramota. Bukvalno me je sramota kada me ljudi pitaju da kažem nešto o Terzi. Ispadoše ljudi u pravu, a ja branim nešto što je, izgleda, neodbranjivo. Ne znam kako mu nije muka, kako ga nije blam, kako mu se ne povraća kada je poljubi znajući da je bila sa čovekom toliko starijim od nje? Sve je to priznala na kraju, ponosi se tim. Ona nema blama ni srama nijedne sekunde, ponosno priča o tome. Blamčina života, on mi je sad veći blam i od nje posle ovog što je uradio sa njom - rekla je ona za Pink.rs.

Tražila da daje pare njenoj mami

Sofija je, inače, molila Daneta da finansijski obezbedi njenu majku dok je ona u rijalitiju.

- Da mami uplatiš svaki put koliko možeš jer još ne radi i trebaće joj. Ona nikad neće da ti traži, to znam, zato joj sam pošalješ sliku od uplate kad možeš. To ti samo tražim, drugo ništa, i da se čuvaš, paziš - pisala je Sofija.

Budući da je bila zabrinuta za majku, zamolila je 41 godinu starijeg Daneta da njenoj mami Brankici redovno šalje novac za prehrambrene proizvode i naftu.

1/8 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Privatna arhiva, Printscreen, Privatna arhiva Pink

- Koliko možeš toliko, nije bitno dušo. Da ima za gorivo, za frižider, normalno. Ona, ako Bog dan, sledeći mesec će da se zaposli i brat je tu, pomoći će sve. Ali ipak svaka pomoć meni mnogo će da znači, jer ona mi je najbitnija. Šta za mene, za mamu kažem, dušo. Dok ja nisam tu. Ja kad sam tu, ja rešim sve, ali kad ja nisam tu tužna sam bez nje i brinem da li će imati para, da li će naći posao, mnogo brinem - pisala je Sofija.

"Želela je da imaju decu"

Na pitanje koje je dobio Safet, najbolji prijatelj Daneta, da li su bili intimni, nije želeo direktno da potvrdi, ali je izrekao dodatne tvrdnje.

- Ne mogu to da kažem, ali moram da istaknem da kod Daneta nema posebne sobe, tako da to što je Sofija govorila da je spavala u drugoj sobi nije moguće. Takođe, isticala je da želi da imaju dvoje dece, to sam lično čuo dok sam bio prisutan - zaključio je Safet za "Premijeru".

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