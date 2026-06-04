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Bora Santana i Anastasija Brčić još jednom su brutalno zaratili tokom reklama.

- Ako si ti bio intiman sa mnom onda su tvoju majku silovani crnci - govorila je Anastasija.

- Na tom krevetu sam te k*rao - dodao je Bora.

- Kako da nisi, da Bog da poginula ako je tako - nastavila je ona.

Anastasija Brčić ulazi u Elitu 9 Foto: Printscreen

Sukob

Bora Santana i Anastasija Brčić su danima u centru pažnje svih onih koji prate "Elitu 9", a njihov sukob sve više eskalira. Tako se ovog puta, drama proširila i van Bele kuće u Šimanocima.

Bora je pomenuo njenog bliskog prijatelja Ognjena, za kog kaže da je izrekao ozbiljne pretnje.

-Vidim da me je spomenuo u Eliti, i tom prilikom mi navodno uputio pretnje. Smatram da onaj ko mora da vređa porodicu kako bi se prikazao kao jak, već je izgubio. Psovanje mrtvih i članova porodice ne govori ništa o meni, već o nečijem vaspitanju i nemoći. Sve izrečene uvrede i pretnje su sačuvane i biće prosleđene nadležnim organima i mom pravnom timu. Na mržnju i primitivizam neću odgovarati istom merom - poručio je Ognjen.

On je naglasio da neće ulaziti u uvrede, ali da smatra da postoje granice koje se ne smeju prelaziti.

- Ljudi mogu da se posvađaju i pomire i po sto puta, ali postoje reči posle kojih ništa više nije isto. Kada neko počne da vređa mrtve i porodicu, to više nije obična svađa, već pokazatelj koliko je daleko spreman da ide. Nisam osoba koja takve stvari zaboravlja preko noći. Nju mogu da razumem čak i ako se pomiri, ali videćemo kako će se situacija dalje razvijati - rekao je on.

1/5 Vidi galeriju Bora Santana nije prezao od toga da pobaca sve stvari svojoj nekadašnjoj devojci Anastasiji Brčić i njenom novom dečku Muratu Asilgušinu, pa je osmah nastala pometnja u "Eliti 9" Foto: Pink

"Sve ću rešavati pravnim putem"

Osvrnuvši se na komentare upućene porodici Anastasije Brčić, Ognjen je istakao da takvi napadi više govore o osobi koja ih iznosi nego o onima kojima su upućeni.

- Šta da kažem, on na taj način degradira jednu normalnu i finu porodicu. Smatram da to dovoljno govori o njemu. Nikoga se ne bojim, sve ću rešavati pravnim putem. Spomenuo me je, i to u najgorem mogućem kontekstu. Trebalo je da izađe napolje pa da vidi šta sam ja rekao. Na Red TV sam objasnio da je moja izjava o njemu i Urošu bila izvučena iz konteksta, ali nema veze, videću kako će reagovati advokat i policija, jer je to bila direktna pretnja. I moram da kažem da mi nije bilo svejedno - zaključio je za Pink.

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