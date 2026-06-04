NIKADA OVAKVE GROZOTE NISTE ČULI NI VIDELI! Anastasija i Bora zgrozili naciju: Uništavaju jedno drugom stvari, pominju silovanje, vređaju roditelje...
Bora Santana i Anastasija Brčić još jednom su brutalno zaratili tokom reklama.
- Ako si ti bio intiman sa mnom onda su tvoju majku silovani crnci - govorila je Anastasija.
- Na tom krevetu sam te k*rao - dodao je Bora.
- Kako da nisi, da Bog da poginula ako je tako - nastavila je ona.
Sukob
Bora Santana i Anastasija Brčić su danima u centru pažnje svih onih koji prate "Elitu 9", a njihov sukob sve više eskalira. Tako se ovog puta, drama proširila i van Bele kuće u Šimanocima.
Bora je pomenuo njenog bliskog prijatelja Ognjena, za kog kaže da je izrekao ozbiljne pretnje.
-Vidim da me je spomenuo u Eliti, i tom prilikom mi navodno uputio pretnje. Smatram da onaj ko mora da vređa porodicu kako bi se prikazao kao jak, već je izgubio. Psovanje mrtvih i članova porodice ne govori ništa o meni, već o nečijem vaspitanju i nemoći. Sve izrečene uvrede i pretnje su sačuvane i biće prosleđene nadležnim organima i mom pravnom timu. Na mržnju i primitivizam neću odgovarati istom merom - poručio je Ognjen.
On je naglasio da neće ulaziti u uvrede, ali da smatra da postoje granice koje se ne smeju prelaziti.
- Ljudi mogu da se posvađaju i pomire i po sto puta, ali postoje reči posle kojih ništa više nije isto. Kada neko počne da vređa mrtve i porodicu, to više nije obična svađa, već pokazatelj koliko je daleko spreman da ide. Nisam osoba koja takve stvari zaboravlja preko noći. Nju mogu da razumem čak i ako se pomiri, ali videćemo kako će se situacija dalje razvijati - rekao je on.
"Sve ću rešavati pravnim putem"
Osvrnuvši se na komentare upućene porodici Anastasije Brčić, Ognjen je istakao da takvi napadi više govore o osobi koja ih iznosi nego o onima kojima su upućeni.
- Šta da kažem, on na taj način degradira jednu normalnu i finu porodicu. Smatram da to dovoljno govori o njemu. Nikoga se ne bojim, sve ću rešavati pravnim putem. Spomenuo me je, i to u najgorem mogućem kontekstu. Trebalo je da izađe napolje pa da vidi šta sam ja rekao. Na Red TV sam objasnio da je moja izjava o njemu i Urošu bila izvučena iz konteksta, ali nema veze, videću kako će reagovati advokat i policija, jer je to bila direktna pretnja. I moram da kažem da mi nije bilo svejedno - zaključio je za Pink.
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