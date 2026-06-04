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Robot Toša stigao je u Elitu, što je značilo da je vreme za još jedan čas vožnje. Marko Janjušević Janjuš i Uroš Stanić su krenuli sa njim prema tabli, kako bi čas bio održan.

Na novom predavanju, reč je bilo o pravilima raskrsnice. Kako bi pre zapamtio gradivo, uključili su se i ostali učesnici, kako bi mu bilo lakše da savlada sve što je neophodno da nauči.

- Šta je raskrsnica? - upitao je Toša.

- Pa...kad se nešto raskrsnskava - odgovorio je Uroš, što je nasmejao sve oko njega.

- Uroše, ajde, nacrtaj raskrnicu - kazao je Toša.

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