Slušaj vest

Robot Toša stigao je u Elitu, što je značilo da je vreme za još jedan čas vožnje. Marko Janjušević Janjuš i Uroš Stanić su krenuli sa njim prema tabli, kako bi čas bio održan.

 Na novom predavanju, reč je bilo o pravilima raskrsnice. Kako bi pre zapamtio gradivo, uključili su se i ostali učesnici, kako bi mu bilo lakše da savlada sve što je neophodno da nauči.

- Šta je raskrsnica? - upitao je Toša.

- Pa...kad se nešto raskrsnskava - odgovorio je Uroš, što je nasmejao sve oko njega.

- Uroše, ajde, nacrtaj raskrnicu - kazao je Toša.

Ne propustiteStarsUROŠ STANIĆ OTKRIO KOLIKO TAČNO ZARAĐUJE U RIJALITIJU! Doživeo nervni slom: Svi amateri imaju veći honorar od mene...
WhatsApp Image 2025-07-19 at 11.13.54 PM.jpeg
Rijaliti"STANIJA JE PREŠLA MARKU PREVARU S MUŠKARCEM" Uroš Stanić izneo tešku tvrdnju o starletinom bivšem: Ovako je ona reagovala
stanija.jpg
Rijaliti"GAZIĆU TE DO POSLEDNJEG DANA" Stanija spušta loptu s Urošem, on najavio raskrinkavanje: Pokušao da uvuče Anitu u sukob, ona mu odbrusila
Stanija Dobrojević Uroš Stanić
Stars"SOFIJA JE DOKAZALA DA SE NE KAJE" Uroš Stanić brutalno opleo po učesnicima Elite, Janićijevićku nije štedeo: Maske su pale!
Uroš Stanić.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

20:41
STARS EP 599 30.05.2026. Izvor: kurir tv