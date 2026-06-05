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Stanija Dobrojević i Borislav Terzić Terza šokirali su gledaoce svojim priznanjem.

Tokom emisije "Gledanje snimaka" komentarisali su svoj odnos, te su ukućani priznali da su primetili interesantan odnos između njih.

"Da nema Terze ne znam šta bi bilo"

Nakon odgledanog video snimka, reč je dobila Terzina sada već bivša devojka, Sofija Janićijević, koja se sve vreme smejala i otkrila da nije primetila ništa problematično.

- Ja ne vidim ovde ništa aposlutno, Stanija priča sa mnom o Terzi - rekla je Sofija.

- Ona jeste lepa devojka, ali mi baš imamo drugarski odnos. Čak i Aneli kad je u Odabranima, mi se zezamo i širimo pozitivnu energiju - dodao je Terza.

- Sofija nema reakciju zato što je sigurna u mene i kad god budu neke peckalice, ja joj prenesem. U Odabranima nemam s kim da porazgovaram, da mi nije Terze ne znam šta bi bilo. Meni je simpatična njegova energija, ne želim nikakvo povezivanje sem drugarstva - istakla je Stanija.

- Ja sa ovim nemam ništa, podržavam njihovo druženje. Njih dvoje imaju vajb i energiju čak i dok sam ja bio tu - dodao je Anđelo.

- Sofija ima poverenja u tebe, a ona je izljubomorisla na Hanu jer misli da će Hana pre da ga smuva - rekao je Bora.

"Ja sam srećna iako moja porodica nije"

Sofija je nedavno došla kod Drveta, otkrivši da je svesna da mnogo toga nije ispravno što je radila, te je govorila o odnosu sa Terzom.

- Znam da mnoge stvari sa Terzom nisu ispravne, da smo rekli mnogo loših reči, ali ja sam u poslednja tri dana najsrećnija na svetu.Što smo u dobrim odnosima, što smo non-stop zajedno, vratilo me pet meseci unazad, kao na našem početku. Pre žurke Velikog šefa mi se nismo ni gledali, nismo imali ni komunikaciju, ali je počeo baš naglo da brine o meni, donese mi sok iza kreveta, da ja uopšte ne znam, nabavi mi cigarete, pre toga se to nije dešavalo. Bila je priča za Viktora, on je poludeo, nije me vređao, već je izljubomorisao, rekao mi je da pazim šta radim. Onda je došao Šefov rođendan, nabavio mi je koktel, otišli smo u penu i iz čista mira kao da smo već zajedno, da smo u vezi. Izbacili smo iz glave da nismo zajedno, bukvalno ne možemo jedno bez drugog, samo da imamo bilo kakvu komunikaciju. Dogovorili smo se da ne budemo zajedno, nije normalno, ali šta god da se desi mi smo opet zajedno. Hteli smo da spavamo na ljuljašci, pa smo otišli do paba. Lepo mi je, srećna sam, iako znam da su svi moji nesrećni, nismo imali ništa više od poljupca, ali trenutno sam jako srećna. On me čini srećnom - rekla je tada Sofija, a potom nastavila:

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Instagram/printscreen, ATAIMAGES, Printscreen, Instagram

"Pored njega sam bila princeza"

U svojoj ispovesti pred Drvetom, Janićijevićka je tada objasnila da će biti više tolerantnija, ali ističe i da nije znala šta je ljubav, dok Terzu nije upoznala.

- Nemam šta da mu ne verujem, on meni ne može da veruje jer ja sam njega slagala i žao mi je zbog toga, popraviću sebe maksimalno, ne samo prema njemu. Mislim da nećemo biti zajedno, ali ću u budućnosti jako čisto ulaziti u odnose. Neće postojati nijedna miljica koju neću reći. Maštali smo, planirali smo, gde ćemo da živimo, šta ćemo da radimo, sve je palo u vodu jer ja nisam bila iskrena, mnogo se kajem zbog toga, neću da dozvolim da mi se to desi u budućnosti. To sam odlučila kad sam izgubila njega. Sad ću svaki put biti iskrena i reći kako je. Neću više nikad da lažem jer me je ova laž koštala veze i možda jednog lepog, kvalitetnog braka. Ja sam pored njega bila kao princeza, svaki minut sa njim mi je bio poseban. Moja laž je koštala tog rastanka, ja ću da se potrudim da budem najbolja prema njemu. Gledam gde je, šta je, nisam ni znala šta je ljubav dok njega nisam upoznala. Kad imaš vezu spolje, kad se posvađaš, izađeš, i to je to, a ovde si tu, i kad ste u najgorim odnosima, opet smo za istim stolom, mnogo je čudno. Prećutaću šta god da mi kaže jer on od mene ništa loše nije zaslužio, doneo mi je samo dobro, bio mi je kao roditelj i prijatelj, brinuo o meni. A ja da napravim grešku takvu, nisam ga prevarila, ali eto, mnogo mi je žao što nisam bila sto posto iskrena, to me je koštalo veze, žao mi je što sam vređala njegovu porodicu, javno bih da se izvinim njegovoj porodici. Valjda će shvatiti da smo nekad ludi, da svašta izgovorimo, i njemu je žao - govorila je Sofija.