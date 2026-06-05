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Nakon što je Sofija Janićijević iznela šok tvrdnje na račun Aleksandre Nikolić, dobila je i odgovor na sve izrečeno.

Aleksandra ovog puta nije štedela reči, pa je dala svoj komentar.

Ovako je Aleksandra izgledala kroz vreme:

1/15 Vidi galeriju SVE TRANFORMACIJE POBEDNICE ŠESTE SEZONE ZADRUGE! Evo kroz koje promene je sve prošla Aleksandra Nikolić! Foto: Printscreen/Instagram, printscreen YT

Problem je, zapravo, nastao kada je Sofija Terzi iznela detalje koji se Aleksandri nisu dopali.

- Aleksandra me pljuje, ne prestaje, a otkrilo se da su Milosavi sve tri ćerke radile tamo (u Tetovu). Aleksandru sam upoznala prošle godine u rijalitiju, bolesna devojka, a ona mene konstantno komentariše i pljuje - bile su Sofijine reči, a nekadašnja rijaliti učesnica je sada uzvratila udarac.

- Nemam komentar na dve budaletine više iskreno... Imam mnogo prečih stvari u životu. Iskreno, što se mene tiče neka su živi i zdravi, život sve vrati svakome i meni je i njima će. Svako svoj dug plaća i oni će svoj, i to je to. Karma je ku*va stara, upamti gde si us*o, pa te ka*a. Želim miran život. Ja sam svoje dugove otplatila, idemo iznova i samo bolje - poručila je Aleksandra Sofiji.

"Klošarko, suoči se sa istinom"

Podsetimo, Aleksandra, koja je svojevremeno bez dlake na jeziku pričala o svom radu u Tetovu, pronašla se u provokaciji kada je Sofija prvi put udarila na njenu porodicu. I tada joj je momentalno uzvratila udarac. Njena izjava bila je nemilosrdna:

1/11 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Instagram, Printscreen

- Šta da kažem za klošarku klasičnu?! Ona za nekog kaže da je lažljiv, a od nje nema veće lažljivice! Da je bar ispravna i iskrena, pa i da kaže, ali takav lažov patološki da kaže za nas, mene pogotovo, jer i ja sam Nikolić, nek se suoči sa svojom istinom, pa nek priča onda - poručila je vidno besna Aleksandra.

Aleks nikad nije dobila tužbu od Sofije

Podsetimo, njihov sukob ima duboku pozadinu, budući da je Aleksandra još prošle godine javno otkrila da Sofiju poznaje sa istog radnog mesta u Tetovu. Zanimljivo je da je Sofija te navode prvobitno priznala, da bi ubrzo nakon toga, navodno po strogim instrukcijama svoje majke Brankice Janićijević, promenila priču, sve demantovala i čak najavila tužbe protiv Nikolićeve.

1/8 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Petar Aleksić, Printscreen, Instagram

Međutim, tresla se gora - rodio se miš. Kako je Aleksandra otkrila, pompezno najavljivanu tužbu nikada nije dobila.

Kurir.rs / Pink

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