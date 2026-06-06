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Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza javno su govorili o svom odnosu u emisiji "Pitanja novinara".

Iako nisu zvanično u vezi, priznali su da emocije nisu nestale, već naprotiv.

"Što se tiče našeg stava, mi smo nula"

- U sredu si rekla da si poslednja tri dana najsrećnija. Šta si to shvatila od kako ti se Terza približio? - glasilo je pitanje novinara.

- Promenila se situacija. Dokazao je da je to bio bes, a ne pravo mišljenje. On se ne dodvorava nikome. Hteo je da izbaci taj bes - odgovorila je Sofija.

- Šta se ponovo probudilo kad su se desili poljupci sa Terzom? - pitao je novinar.

- Nije se probudilo ništa zato što je to več bilo u meni. Izašlo je na videlo kad je bila žurka Velikog šefa. Žao mi je što su pale te uvrede između mene i njega. Šta će biti sa nama ne znam. Što se tiče našeg stava mi smo nula - rekla je Sofija.

"Kao 2 magneta"

- Koliko ti je falio kao zaštitnik? - pitao je Joca.

- Njegovo prisustvo i pažnja su mi falili. On bi rado da nema nikakvu komunikaciju sa mnom. Mi smo imali dosta emocija, svašta smo prošli. I ja bih rado da ga ne vidim i da ne postoji. Šta god da se desilo mi se opet spojimo, neverovatno, kao dva magneta - nastavila je Sofija.

- Sve što je rekla slažem se. Srce želi ali razum ne može da pređe preko nekih stvari. Drago mi je što imamo ovakav odnos. Bolje da ne gledamo onakve scene. Mene ne zanima ko će šta da kaže već kako se ja osećam, a osećam se dobro. Ne provodimo sad nešto puno vremena, sa Kačavendom sam najviše. Tu sam za nju, prija mi. Za sad smo kao drugari. - rekao je Terza.

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Instagram/printscreen, ATAIMAGES, Printscreen, Instagram

- Kako komentarišeš štop je Sofija rekla da je nikad srećnija? - nastavio je novinar.

- Vidim po njoj. Plače stalno. Znam da je ovo najgori deo rijalitija. Da li ćemo mi popustiti ili ne videćemo. Biram da nam bude lakše. Prija mi da je zagrlim - rekao je Terza.

Ljubavna romansa sa Danetom

Podsetimo, Terza je nakon vesti da je Sofija imala ljubavnu romansu sa Danetom (70) koji joj je slao novac, tvrdio da se nikada neće pomiriti sa njom i da je zauvek stavio tačku na njihov odnos.

1/8 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Privatna arhiva, Printscreen, Privatna arhiva Pink

Janićijevićeva je tvrdila da je "ništa nije ložilo" kod Daneta, sem novca.