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Stanija Dobrojević javno je govorila o Maji Marinković i svom bivšem partneru Asminu Durdžiću.

Tokom emisije "Nominacije" starleta je dala sud i o Filipu Đukiću koji je takođe pored Maje nominovan, te se osvrnula i na odnos sa Aneli Ahmić.

"Ne trebaš ni jednoj ženi"

- Mislim da je sad izbio u prvi plan jer je u vajbu sa Aneli koja jeste favorit. Ti ne trebaš nijednoj ženi kojoj treba pravi muškarac. Ti ne znaš da staneš uz devojku. Ti si svaštoj*b, ne biraš. Ti si problem, ne Aneli jer nikako da staneš uz nju - izjavila je Stanija za Filipa, te se osvrnula na svoju bivšu drugaricu:

"Ti si obolela"

- Što se tiče Maje, ona je nova maćeha, preuzela je moju ulogu i hvala joj na tome. Ona je nova snaja porodice Durdžić. Ne zavidim joj nimalo. Mene taj čovek više ne interesuje.Ti sebe isponižavaš dok mene vređaš. Mi više nikad ne možemo da budemo dobre. To što me ponižavaš da je limunada odradila svoje, ti si obolela. Filip Car je tvoja najveća emocija u životu, vaš spoj je fatalan.

"Moraš da se lečiš"

- On te je polupao. Jednom je rekao da sve što je on radio tebi ti radiš Asminu.Moraćeš mnogo da poradiš na sebi i da se lečiš. Ako dođeš u moje godine bićeš spremna za Lazu. Slađa Poršelina će te rešiti i ti ćeš biti spremna za penziju. Budi srećna sa nnjim, ja vašu vezu ne diram. Ne znam zašto imaš potrebu da me konstantno vređaš. I ako smo nekada bile dobre, značila si mi više nego ovaj dečko. Šaljem tebe ostavljam Filipa - rekla je Stanija.

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen

- Svaka čast, sa glavnog aktera je postala glavni komentator - rekla je Maja.

"Treba da me ostavi na miru"

Stanija se osvrnula na njen odnos sa Filipom Carom koji je nedavno javno govorio o Majinom ponašanju.

- Što se tiče poziva, naravno da je prošlo leto pokušavala na sve načine stupiti sa mnom u kontakt, otkad sam je se rešio, ona je preko svih živih pokušavala da dođe do mene. To je javna tajna, da ona pokušava na sve načine da dođe do mene. Nadam se da ovog puta, po izlasku neće pokušavati, da će shvatiti da treba da me ostavi na miru - rekao je nedavno Car.

Filip je istakao da je Maja opsednuta njim, ali se nada da će napokon, nakon izlaska iz "Elite 9", prestati da ga proganja i pokušava da se pomiri s njim.

1/6 Vidi galeriju Filip Car Foto: Printscreen, Damir Derivšagić, Nenad Kostić

"U ljubavnom smislu me nije interesovala"

- Ovo ti je njena manipulacija: "Ja ga ne spominjem, ja ga ne vređam", do pre par dana je vređala mene, moju familiju i sve žive kad god bi čula da sam sa nekom devojkom u nekoj kombinaciji. Želi da se vadi na to da me nije vređala i da me zove kad izađe napolje. Misli da ćemo sve u krug, a ne da su joj kod mene zatvorena vrata, nego i prozori i brava stavljena i katanac na to. Ona je žena koja je totalno beskrupulozna. Kad bih joj pobio pola familije, ona bi i dalje sa mnom htela da bude. Ona je tako navikla, njoj je to normalno, ja idem do određene granice, a sa njom sam sve svoje granice prešao, ali postoji kad kažem kraj i kad me više ne interesuje.

1/7 Vidi galeriju Filip Car o ulasku u "Elitu" Foto: Printscreen TikTok, Hossein Lohinejadian / Alamy / Alamy / Profimedia, Nenad Kostić, Petar Aleksić, Printskrin/Instagram

- Mene ona u tom dubokom, ljubavnom smislu nikad nije ni interesovala, više neka sigurna kombinacija i avantura u nekim mojim lošim i pijanim stanjima, ništa se ona tu ne razlikuje od mnoštvo žena za kombinacije. Žena je ona koju kući dovedeš, koju šetaš kroz grad, koju javno priznaš kao devojku, a ja sam se sa njom samo ozbiljno blesavio, a te avanture su me koštale, lažnih optužbi, policije, sudova, tovarenja po medijima i godinama razvlačenja. Ili ćemo te razvlačiti, ili ćeš biti naš. Da baba dinar da uđe u kolo, a kredit digne da izađe iz kola, j***ga, nažalost - rekao je Filip Car za Pink.rs.