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Luka Vujović i Filip Đukić bili su najbolji prijatelji koji su se godinama unazad družili i bili tu jedan za drugog.

Da je odnos na klimavim nogama od kad su kročili u Elitu 9 svima je bilo jasno, a sada je Vujović iskoristio "Nominacije" kako bi mu sve rekao što misli.

"Kad si bila sama, bila si vodeći učesnik"

Luka se prvo osvrnuo na Maju Marinković i priznao da o njoj nema loše mišljenje.

- Ja sam mislio da će ove nominacije biti zanimljive. Ja o Maji imam lepo mišljenje dok je bila sama. Asmin je uvek skakao da vas brani, dok nisam video da si ti to uradila. Imaš strah jer tebe nije kroz život zanimalo da li su zauzeti. Dok si bila sama bila si mi nekako vodeći učesnik. Vaša veza nema perspektivu sudeći po ovome - govorio je Luka Maji.

"Dozvolili smo da jedan drugog izdamo"

Vujović se nakon izlaganja o prvoj nominovanoj, osvrnuo na svog najboljeg prijatelja.

1/7 Vidi galeriju Luka Vujović Foto: Printscreen, Printscreen YouTube

- Ja mislim, da ćemo ti i ja Filipe biti svesni nekih stvari kada budu bile uspomene. Smatram da si ispao kvaran prema meni kada nisi stao na moju stranu već si bio suzdržan. Ne mogu da budem sujetan, ti znaš da je Anita više moj tip nego Aneli. Ti da dozvoliš da si zaljubljen u Aneli i ona u tebe, a ti ideš sa Dušicom. U mojoj glavi vi ste u januaru već imali nešto. Imam najlepše mišljenje o tebi kao čoveku, na kraju smo dozvolili da jedno drugog izdamo. Tebe ostavljam ko god sedeo preko puta tebe, sem Anite. Od nas nema ništa, svestan sam da je puklo prijateljstvo - rekao je Luka.

1/6 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Đukić Foto: Printscreen

- Ako treba da popričamo popričaćemo napolju. Ne želim od toga da pravim cirkus i ako sam več napravio - rekao je Filip.

Sa njegovom bivšom čeka bebu

Podsetimo, Anita Stanojlović u spoljnjem svetu bila je u ljubavnoj romansi sa Filipom Đukićem. Kada je ušla u Elitu uplovila je u vezu sa Anitom sa kojom trenutno čeka bebu.

1/7 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Printscreen, Ana Paunković, Petar Alekić

Filip se nakon toga prepustio strastima sa Lukinom bivšom verenicom Aneli.