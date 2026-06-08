TESNO DO SAMOG KRAJA! Svi u šoku što on napušta Elitu 9! Čim je kročio u studio, emocije prštale na sve strane (VIDEO)
Miki Dudić, na iznenađenje mnogih, napustio je rijaliti Elita 9, budući da je dobio najmanju podršku. Naime, nakon igrice, Darko je otkrio da su glasovi duplirani Anđelu Rankoviću, pa je saopštio glasovi publike.
- Mina, Filip, Miki, Anđelo...Elitu ovog jutra odlukom gledalaca napušta Miki Dudić - saopštio je Darko.
Voditeljka Dušica Jakovljević dočekala je Mikija Dudića u studiju, koji je odlukom gledalaca izbačen iz Elite 9, ali je on video svoju porodicu.
Naime, u studio su po njega došli njegova majka, naša pevačica Zlata Petrović, polubrat Jovan Pejić Peja, pa i Mikijev sin i ćerka.
Kadrovi koji su usledili kada su se Zlata, Peja i Mikijeva deca popeli na binu, rasplakali su milione gledalaca, jer je ovaj emotivni prizor mnoge dirnuo u dušu.