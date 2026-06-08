Slušaj vest

Miki Dudić, na iznenađenje mnogih, napustio je rijaliti Elita 9, budući da je dobio najmanju podršku. Naime, nakon igrice, Darko je otkrio da su glasovi duplirani Anđelu Rankoviću, pa je saopštio glasovi publike.

- Mina, Filip, Miki, Anđelo...Elitu ovog jutra odlukom gledalaca napušta Miki Dudić - saopštio je Darko.

Voditeljka Dušica Jakovljević dočekala je Mikija Dudića u studiju, koji je odlukom gledalaca izbačen iz Elite 9, ali je on video svoju porodicu.

Naime, u studio su po njega došli njegova majka, naša pevačica Zlata Petrović, polubrat Jovan Pejić Peja, pa i Mikijev sin i ćerka.