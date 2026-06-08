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Tokom gostovanja kod voditelja Darka Tanasijevića u Šiša baru, učesnica "Elite" Sofija Janićijević bez dlake na jeziku progovorila je o najaktuelnijim dešavanjima u Beloj kući.

Pored priznanja o svom veoma turbulentnom odnosu sa Borislavom Terzićem Terzom, Sofija je iznela i intrigantne detalje o tajnama iz prošlosti Milene Kačavende, tvrdeći da njena priča o lečenju pred kraj braka nije onakva kakvom je predstavlja javnosti.

Sofija se na početku razgovora osvrnula na svoju promenljivu vezu sa Terzom. Ona je istakla da ga je suočila sa činjenicom da joj radi iza leđa, te da je on pokušao da okrene priču u svoju korist. Iako tvrdi da on nije iskren u njihovom odnosu, priznala je da je vezuju jake emocije i da joj je stalo do njega, uprkos teškim rečima koje su pale.

1/11 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Instagram, Printscreen

- Dokazala sam da je folirant što se tiče našeg odnosa. On je u svakom trenutku tu negde oko mene.

- Svakakve uvrede su tu pale, ja sam njega lagala... Svašta nešto se desilo da ne bi bilo normalno da se pomirimo. Ja ne znam. Ja sam najsrećnija sa njim. Meni je stalo do njega. Neka nam je Bog u pomoć. Koliko smo se vređali to je katastrofa".

Misterija oko braka i lečenja Milene Kačavende

Razgovor je dobio neočekivan obrt kada se poteglo pitanje Milene Kačavende, za koju Sofija tvrdi da Terzi "puni glavu" kako ne bi bio sa njom. Sofija je otkrila da u kući postoje učesnici koji znaju određene tajne, ali da zbog umešanosti jedne moćne osobe ne želi da iznosi sve detalje kako ne bi ugrozila svoju porodic. Ipak, jasno je stavila do znanja da zna istinu o Mileninom lečenju.

- On mi je rekao da mu Milena puni glavu da ne treba da bude sa mnom. Nije realna u komentarisanju bilo koga.

O sakrivenim detaljima iz Milenine prošlosti:

- Ta treća osoba je moćna i bitna i onda bih ja uvukla sebe i svoju porodicu u problem. Ona bi tek bila u problemu. Ništa nije kao što ona predstavlja i to lečenje. Bilo je to nešto pred kraj braka.

O tome kako je razotkrila Milenu u svađi.