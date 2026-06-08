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Borislav Terzić Terza otvorio je dušu i progovorio o odnosu sa Sofijom Janićijević.

Poslednjih nekoliko dana njihov odnos je ponovo jako blizak, a Sofija je priznala da nikada srećnija nije bila.

"Srce hoće, ali glava nikako"

Terzić je opet tvrdio da od pomirenja sa Sofijom nema ništa, iako i dalje ima emocije prema njoj.

- Što se tiče mene i Sofije, nenormalno je što smo, ali hajde, spustili smo loptu, da budemo jedno za drugo tu. Prija i meni da se zagrlimo, prija i njoj, dogovorili smo se da nećemo biti u vezi, ali da joj ništa neću raditi iza leđa i ona isto. Meni je emocija i dalje prisutna tu, ali neću da se pomirim, ja sam rekao, srce hoće, ali glava nikako... Ja u glavi ne mogu da pređem preko toga, srce hoće, ali ui glavi ne mogu da pređem. Taj bes posle svega što sam planirao sa njom, ja sam imao bes u sebi. Govorio sam neke stvari da je povredim i da je oblatim, kao što je ona meni. Nemam bes više, valjda sam izbacio to iz sebe. Provodimo vreme, ne spavamo ispod pokrivača i nemamo odnose kao Mina i Viktor. Malo pre smo se posvađali, rekla mi je: "je l' imaš nešto da mi kažeš, je l' mi radiš nešto iza leđa?", njoj je Ivan Marinković, kvarnjak, rekao da sam odlepio za Stanijom - pričao je Terza i dodao:

1/7 Vidi galeriju Borislav Terzić Terza i Sofija Janjićijev Foto: Printscreen YouTube

"Stanija je prelepa devojka"

- Družimo se, zezanje...Ivan je iskoristio to, ona mene zagrli i poljubi me u obraz. Stanija je prelepa devojka, ne mogu da kažem da ne bih bio sa Stanijom, naravno da bih bio, ali je stvarno gledam kao drugaricu i to je ovaj iskoristio i preneo je Sofiji. Ona je došla, napala me je, izvređali smo se, ja sam otišao kod Stanije i rekao, ona je rekla da je Ivan odlepio za njom...

"On me čini srećnom"

Sofija je nedavno govorila o odnosu sa Terzom i priznala da je on njena najveća ljubav do sada.

- Znam da mnoge stvari sa Terzom nisu ispravne, da smo rekli mnogo loših reči, ali ja sam u poslednja tri dana najsrećnija na svetu. Što smo u dobrim odnosima, što smo non-stop zajedno, vratilo me pet meseci unazad, kao na našem početku. Pre žurke Velikog šefa mi se nismo ni gledali, nismo imali ni komunikaciju, ali je počeo baš naglo da brine o meni, donese mi sok iza kreveta, da ja uopšte ne znam, nabavi mi cigarete, pre toga se to nije dešavalo. Bila je priča za Viktora, on je poludeo, nije me vređao, već je izljubomorisao, rekao mi je da pazim šta radim. Onda je došao Šefov rođendan, nabavio mi je koktel, otišli smo u penu i iz čista mira kao da smo već zajedno, da smo u vezi. Izbacili smo iz glave da nismo zajedno, bukvalno ne možemo jedno bez drugog, samo da imamo bilo kakvu komunikaciju. Dogovorili smo se da ne budemo zajedno, nije normalno, ali šta god da se desi mi smo opet zajedno. Hteli smo da spavamo na ljuljašci, pa smo otišli do paba. Lepo mi je, srećna sam, iako znam da su svi moji nesrećni, nismo imali ništa više od poljupca, ali trenutno sam jako srećna. On me čini srećnom - rekla je Sofija, a potom nastavila.

"Prećutaću šta god da mi kaže"

U svojoj ispovesti pred Drvetom, Janićijevićka je objasnila da će biti više tolerantnija, ali ističe i da nije znala šta je ljubav, dok Terzu nije upoznala.

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Instagram/printscreen, ATAIMAGES, Printscreen, Instagram

- Nemam šta da mu ne verujem, on meni ne može da veruje jer ja sam njega slagala i žao mi je zbog toga, popraviću sebe maksimalno, ne samo prema njemu. Mislim da nećemo biti zajedno, ali ću u budućnosti jako čisto ulaziti u odnose. Neće postojati nijedna miljica koju neću reći. Maštali smo, planirali smo, gde ćemo da živimo, šta ćemo da radimo, sve je palo u vodu jer ja nisam bila iskrena, mnogo se kajem zbog toga, neću da dozvolim da mi se to desi u budućnosti. To sam odlučila kad sam izgubila njega. Sad ću svaki put biti iskrena i reći kako je. Neću više nikad da lažem jer me je ova laž koštala veze i možda jednog lepog, kvalitetnog braka. Ja sam pored njega bila kao princeza, svaki minut sa njim mi je bio poseban. Moja laž je koštala tog rastanka, ja ću da se potrudim da budem najbolja prema njemu. Gledam gde je, šta je, nisam ni znala šta je ljubav dok njega nisam upoznala. Kad imaš vezu spolje, kad se posvađaš, izađeš, i to je to, a ovde si tu, i kad ste u najgorim odnosima, opet smo za istim stolom, mnogo je čudno. Prećutaću šta god da mi kaže jer on od mene ništa loše nije zaslužio, doneo mi je samo dobro, bio mi je kao roditelj i prijatelj, brinuo o meni. A ja da napravim grešku takvu, nisam ga prevarila, ali eto, mnogo mi je žao što nisam bila sto posto iskrena, to me je koštalo veze, žao mi je što sam vređala njegovu porodicu, javno bih da se izvinim njegovoj porodici. Valjda će shvatiti da smo nekad ludi, da svašta izgovorimo, i njemu je žao - navela je ona tada.