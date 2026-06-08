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Miki Dudić napustio je Elitu 9 odlukom glasova publike.

Njegov otac Hasan Dudić zbog problema sa zdravljem, nije ni upućem da je njegov sin izbalen iz rijalitija.

"Pre 10 min sam izašao iz bolnice"

Za domaće medije otkrio je da se nije osećao dobro.

- Evo pre 10 minuta sam izašao iz bolnice, primao sam onu biološku injekciju, pa sam se prehladio, baš sam zaribao, sedam dana nisam mogao da ustanem, sad sam izašao iz bolnice, pa da pokupujem neke stvari za kuću - rekao je Hasan i otkrio da li se čuo sa sinom:

1/5 Vidi galeriju Hasan Dudić sam i svoj Foto: Printscreen, Pritnscreen/Facebook, Kuriri televizija

- Da je dao Bog da nije ni ulazio. Nisam znao da je izašao, sigurno su mu rekli da nisam bio dobro, ali mi smo mnogo vezani, čućemo se sigurno. Verujte mi, ja sam isceđen, 30% mene funkcioniše, ja danima nisam spavao zbog Mikija.

Emotivni susret

Miki Dudić, na iznenađenje mnogih, napustio je rijaliti Elita 9, budući da je dobio najmanju podršku. Naime, nakon igrice, Darko je otkrio da su glasovi duplirani Anđelu Rankoviću, pa je saopštio glasovi publike.

- Mina, Filip, Miki, Anđelo...Elitu ovog jutra odlukom gledalaca napušta Miki Dudić - saopštio je Darko.

Voditeljka Dušica Jakovljević dočekala je Mikija Dudića u studiju, koji je odlukom gledalaca izbačen iz Elite 9, ali je on video svoju porodicu.

1/8 Vidi galeriju Miki Dudić Foto: Damir Dervišagić, Kurir, Printscreen

Naime, u studio su po njega došli njegova majka, naša pevačica Zlata Petrović, polubrat Jovan Pejić Peja, pa i Mikijev sin i ćerka.

Kadrovi koji su usledili kada su se Zlata, Peja i Mikijeva deca popeli na binu, rasplakali su milione gledalaca, jer je ovaj emotivni prizor mnoge dirnuo u dušu.

kurir/blic