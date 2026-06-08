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Nakon što je Anastasija Brčić tokom svađe sa Borom Santanom fizički nasrnula na njega, Veliki šef je hitno reagovao, pa je tako ona sada kažnjena oduzimanjem šestomesečnog honorara.

Prijatelj učesnice koja je prekršila važno pravilo Bele kuće, Ognjen Vulević, sada se oglasio i dao svoj sud o celoj situaciji.

- Tužbe su tu, sve ćemo rešavati pravno kad izađu iz rijalitija. Neću da dozvolim da bilo ko na onakav način ponižava Anastasiju. Reagovaću uvek, sve pravno, ja se ne bavim mutnim poslovima, sve će ići preko advokata. Baš sam nedavno bio u Beogradu i sastao sa sa advokatom, čekamo samo da sve krene u proces. Ovakve stvari se neće zaboraviti - objasnio je Anastasijin prijatelj, a potom nastavio.

1/4 Vidi galeriju Anastasija Brčić ponovo kažnjena u Eliti Foto: Pink Printscreen

- Ovo je toliko odvratno da ja reči nemam, a i ona isto greši i izgovara svašta, ali je on to od nje napravio jer je izludeo - zaključio je Onjen, prenosi Blic.

Brutalne svađe

Podsetimo, Anastasija i Bora imaju prilično turbulentan odnos, a novi skandali se samo nižu.

Jedna od brutalnih svađa nastala je jednom prilikom tokom reklama, kada su pale teške reči.

- Ako si ti bio intiman sa mnom onda su tvoju majku silovani crnci - govorila je Anastasija.

1/5 Vidi galeriju Bora Santana nije prezao od toga da pobaca sve stvari svojoj nekadašnjoj devojci Anastasiji Brčić i njenom novom dečku Muratu Asilgušinu, pa je osmah nastala pometnja u "Eliti 9" Foto: Pink

- Na tom krevetu sam te k*rao - dodao je Bora.

- Kako da nisi, da Bog da poginula ako je tako - nastavila je ona.

Ovo joj je šesta kazna

Podsećamo, Anastasiji ovo nije prvi put da bude kažnjena, a i ranije su postojali razlozi za to.

Prva kazna se dogodila sredinom maja, kada joj je oduzet nedeljni honorar sa još četiri takmičarke zbog kršenja osnovnih pravila imanja. Nakon toga kazne su se samo ređale.

Nakon toga, usledila je kazna koja je nastala zbog toga što je spavala u nedozvoljeno vreme nakon muzike za buđenje, a tom prilikom joj je, takođe, oduzet nedeljni honorar.

Anastasija Brčić ulazi u Elitu 9 Foto: Printscreen

Zbog izbegavanja porodičnih obaveza i zadataka u kući, ponovo je dobila udarac na honorar.

Četvrti put, kažnjena je zato što je spavala za vreme trajanja obavezne emisije "Gledanje snimaka".