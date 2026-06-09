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Stanija Dobrojević se požalila svm cimeru i drugu Dači Virijeviću na ukućane koji je posmatraju na negativan način.

Starleta je priznala da se ne oseća prijatno kada se prošeta u kupaćem kostimu.

"Osećam se kao gola"

- Znaš kako su me gledali na bazenu, osećam se kao gola, znaš kako, sve oči uprte u mene, prskaju me, ne znam ko me prska, ja u šoku, nisam bila 15 minuta. Makar su me ove druge hijene ostavile na miru. Kad sam imala temu, smetala sam, sad kad nemam, opet problem. Šta je poenta - rekla je Stanija.

- I kažu komentator je naše veze, pričaj kad treba da pričaš, zna se o kojim temama treba da raspravljaš - izjavio je Dača.

- Evo sinoć su bili prva udarna tema, i šta su rekli - rekla je Dobrojevićka.

- On se opet zaleteo pesnicom, gde ćeš čoveče, opet mi uvredio oca - dodao je Virijević.

- Oni mene uhode, gledaju da li sam pogledala Terzu, da li sam otišla ovamo. To je boleština teška. Ova advokatica me stalno vređa. Alo bre, slika moje rib*ce vredi više nego tvoja advokatska kancelarija. Pirtom nikakva slika moja takva ne postoji - nastavila je.

"Ti si obolela"

Stanija od kako je ušla u Belu kuću ratuje sa bivšim partnerom Asminom i bivšom drugaricom Majom koja je sa njim uplovila u ljubavnu romansu.

Dobrojevićeva je nedavno Marinkovićevoj sasula javno sve u lice.

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen

- Što se tiče Maje, ona je nova maćeha, preuzela je moju ulogu i hvala joj na tome. Ona je nova snaja porodice Durdžić. Ne zavidim joj nimalo. Mene taj čovek više ne interesuje. Ti sebe isponižavaš dok mene vređaš. Mi više nikad ne možemo da budemo dobre. To što me ponižavaš da je limunada odradila svoje, ti si obolela. Filip Car je tvoja najveća emocija u životu, vaš spoj je fatalan.

"Moraš da se lečiš"

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

- On te je polupao. Jednom je rekao da sve što je on radio tebi ti radiš Asminu. Moraćeš mnogo da poradiš na sebi i da se lečiš. Ako dođeš u moje godine bićeš spremna za Lazu. Slađa Poršelina će te rešiti i ti ćeš biti spremna za penziju. Budi srećna sa nnjim, ja vašu vezu ne diram. Ne znam zašto imaš potrebu da me konstantno vređaš. I ako smo nekada bile dobre, značila si mi više nego ovaj dečko. Šaljem tebe ostavljam Filipa - rekla je Stanija.