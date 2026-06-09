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U toku je još jedna "Igra istine". Viktor je odlučio da postavi pitanje Mini Vrbaški kako bi svi čuli šta mu je napisala u poruci koju mu je danas ostavila.

- Mina, ja ću da ti postavim pitanje jer se napadam kako radim jedno ovde, a sa strane drugo. Rekla si da sam te samo koristio i stala si na stranu onih koji su protiv mene. Da li možeš da odeš po papir i da pročitaš šta si napisala? - govorio je Viktor.

1/6 Vidi galeriju Mina Vrbaški Foto: Boba Nikolić

- Ja sam napisala: "Sve je ovo moglo da bude drugačije". Rekla sam da mi je žao jer sam čula drugačije priče. Rekla sam da treba da uključi razum i da sinoć nisam izašla napolje da ne bi bio haos. Nisam dala naš zajednički spisak jer sam bila ljuta jer je rekao da ga uhodim. Rekla sam mu da sve što je moje je i njegovo i da uzme hranu i vrati u kutiju. Ja sam rekla da ga volim i da me boli i ne prolazi. Što je prihvatao papiriće koje mu je Murat davao? - odgovorila je Mina koja je nedavno lomila sve pred sobom.

- Ti si pokazala da igraš na dve strane i da sa Dačom napadaš mene, a onda sa strane ovo. Ti si ovde devojka koja igra dve igra i igra rijaliti. Ti mene napadaš sa Dačom i imaš želju da ja ovde napravim neki incident. Dača ovde manipuliše Minom, puni joj glavu da me napada i priča da sam ja loš po nju. Dača ovde radi Mini o glavi - govorio je Viktor.

- Što se tiče nekih drugih stvari ostavio je tamo pare i kad sam sklonila svoje pare nisam očekivala da će odmah pismo da bude. Ja sam rekla Luki da uzme, a Viktor nije uzeo pare jer je očekivao da ću ja, a prvi put sam ja presekla i htela sam da pokažem to. Meni je sve to nabilo grižu savesti jer je on rekao da je išao u radnju uvek i kad smo bili u svađi. Nakon svega sinoć sam razdvojila budžete jer je rekao da sam psihopata i bolesnica - pričala je Mina.

- Što si išla po kesu sa mojom hranom? Ja ništa ne radim - rekao je on.

- Ti si rekao da ćeš Dači da j*beš mater jer mi ne dozvoljava da sa tobom razgovaram. Ja od tebe ne mogu da napravim nešto što nisi. Dača ti nije problem, ja sam jedina adresa - nastavila je Mina.

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