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U toku je još jedna "Igra istine". Stanija Dobrojević postavila je pitanje Ivanu Marinkoviću.

- Jako si dobar prijatelj sa Asminom i u spoljnom svetu je izašlo da ti je ponudio 10.000 evra da mu budeš PR. Rekao si da je Majina uloga da bude j*bačica, pa zašto si podvio taj lisičiji rep i nisi smeo isto da ponoviš? - pitala je Stanija.

- Prvo nisam nikakav prijatelj Asminu, on je u drugim ili trećem krugu meni bliskih ljudi. to za 10.000 evra je glupost, minimum bi moralo 100.000 da bude. Ja mislim da sam rekao Asminu kad su se muvali Maja i on da ne ume, a on je rekao da će da mi plati 10.000 evra da mu pomognem. To kad bi bilo tako bilo bi kao kad sam branio Aneli, svima bih j*bao majku i rešetao. Filipe, da li ste Aneli i ti imali komunikaciju u izolaciji? - pričao je Ivan.

- Nismo imali komunikaciju, samo sam je jutros probudio jer sam video da nije ustala za prodavnicu. Saro, da li ćeš da se boriš za Ivana? - rekao je Đukić.

Sara besna

1/5 Vidi galeriju Murat ulazi u Elitu 9 Foto: Boba Nikolić

- Nema za koga da se borim, ja sam samo onaj dan pukla i pričala istinu prvi put posle devet meseci. Ovde se meni mnogi smeju, ali to govori o njima. Ne moram da se družim sa njim, bila sam iskrena i mirna mi je duša. Evo pitanje za Murata... Danas sam konstatovala jednu stvar da si grlio Todiću, Anastasiju, Boginju, a na kraju si došao kod mene. Ti znaš da sam bila sa Saletom i da sam imala odnose u rijalitiju, a onda si izabrao da budeš sa mnom, da li si me pikirao jer kod ostalih nisi imao prođu u tom s*ksualnom smisli? - govorila je Sara koja je već imala nervni slom.

- Hoće da kažeš da sam te ja pikirao? Što nisi razmišljala u decembru? Koliko puta si plakala i izlazila iz emisije zbog Ivana? Kad sam ti odgovarao bio sam ti najbolji - rekao je Murat.

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