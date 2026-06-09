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Večeras, 9. juna će u "Eliti", kao i svakog utorka, biti održana još jedna žurka u nizu, a Veliki šef se potrudio da ponovo oduševi takmičare!

Naime, u "Elitu" odmah posle emisije "Amidži šou" stiže bend koji je omiljeni velikoj šefici, Milici Mitrović, momci iz Dijamanti bend.

Sa momcima iz Dijamanti benda, jednog od najpopularnijih muzičkih sastava na ovim prostorima, ulazi i mlada pevačica Andjela Stojković.

1/6 Vidi galeriju Dijamanti bend Foto: Promo

Inače, momci iz popularnog benda su jedan od omiljenih sastava koje Milica Mitrović zove na gotovo svako privatno veselje Mitrovića.

Nasledili bend iz Hrvatske

Dejan, koji je inače frontmen benda okupio je ovu trenutnu ekipu, koja ove godine slavi jubilej.

Inače, ovi momci važe za jedne od najtraženijih na slavljima u dijaspori.

Pevač benda, Mladen je nedavno odgovorio da li su morali da plate i neka prava.

- Naravno autorska prava kao za sve....shvatili ste me ozbiljno...naravno bend postoji od 1984. članovi benda su se smenjivali klavijaturista kolege muzičari, bunjari 20 godina su u bendu tako da se ne menjaju često člnovi. Super se slažemo ko porodica, i hvala Bogu da je tako.