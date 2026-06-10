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Maja Marinković napravila je ljubomornu scenu Asminu Durdžiću nakon čega su mu popustile kočnice, te je napravio haos i nasrnuo na nju.

Naime, Maja je dovela Asmina do tačke ključanja kada mu je zamerila što je Sofiji Janićijević dao poklon.

- Odj*bi od mene i mrš iz mog života. Nemoj da mi se unosiš u facu - rekao je Asmin.

Ona je nastavila sa provokacijama.

- Ti voliš kad tvoja mama gleda kako piješ vodu iz posude. Šta si nervozan? Videćeš kako ćeš da prođeš za sve što si rekao - rekla je Maja, nakon čega ju je Asmin gurnuo, a obezbeđenje je stalo između njih".

- Guraš, a? To radiš? - pitala je Maja.

Durdžić je potom počeo žestoko da je vređa.

- Hoćeš da ti pljunem u facu? Smrdušo smrdljiva, mrš sa mojih očiju, nemoj da mi prilaziš više. Ja ti lepo kažem da ne prilaziš. Vi niste žene nego krave, mamu ti j*bem smrdljivu - pričao je zadrugar.

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