"HOĆEŠ DA TI PLJUNEM U FACU?" Asmin počeo da davi Maju, zbog ljubomore napravili haos u krevetu (VIDEO)
Maja Marinković napravila je ljubomornu scenu Asminu Durdžiću nakon čega su mu popustile kočnice, te je napravio haos i nasrnuo na nju.
Naime, Maja je dovela Asmina do tačke ključanja kada mu je zamerila što je Sofiji Janićijević dao poklon.
- Odj*bi od mene i mrš iz mog života. Nemoj da mi se unosiš u facu - rekao je Asmin.
Ona je nastavila sa provokacijama.
- Ti voliš kad tvoja mama gleda kako piješ vodu iz posude. Šta si nervozan? Videćeš kako ćeš da prođeš za sve što si rekao - rekla je Maja, nakon čega ju je Asmin gurnuo, a obezbeđenje je stalo između njih".
- Guraš, a? To radiš? - pitala je Maja.
Durdžić je potom počeo žestoko da je vređa.
- Hoćeš da ti pljunem u facu? Smrdušo smrdljiva, mrš sa mojih očiju, nemoj da mi prilaziš više. Ja ti lepo kažem da ne prilaziš. Vi niste žene nego krave, mamu ti j*bem smrdljivu - pričao je zadrugar.