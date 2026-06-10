Asmin Durdžić je ponizio Maju Marinković komentarišući njene haljine, uporedivši ih sa komadima koje je njegova mama koristila za brisanje prozora.
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"MOJA MAMA SA OVAKVIM KOMADIMA BRIŠE PROZOR" Asmin ponizio Maju, evo šta je sve rekao za njene haljine
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Robot Toša došao je kod Asmina Durdžića i Maje Marinković koji su spremali flamigosa kako bi Maja mogla da uživa u bazenu.
- Šta radiš - pitao je Toša.
- Ništa, sem što duvam roze goluba - rekao je Asmin.
- Zamisli svađam se ceo dan i da idem na žurku
- Naravno svađali se, svađali se, prošlo, idemo da se zezamo na žurku - rekla je Maja koja se sve češće svađa sa Asminom.
Ponizio Maju
Onda su komentarisali i Majinu haljinu.
- Ja kad sam bio mlad sa takvim komadima je moja majka prala prozore - rekao je Asmin.
- A kakav je onaj brus bez brusa - pitao je Toša.
- To možda u stanu da me sačeka tako, a ne ovako, to bi bilo kao da ja odem u Galeriju i izbacim j*ja - rekao je Asmin.
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