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Robot Toša došao je kod Asmina Durdžića i Maje Marinković koji su spremali flamigosa kako bi Maja mogla da uživa u bazenu.

- Šta radiš - pitao je Toša.

- Ništa, sem što duvam roze goluba - rekao je Asmin.

- Zamisli svađam se ceo dan i da idem na žurku

- Naravno svađali se, svađali se, prošlo, idemo da se zezamo na žurku - rekla je Maja koja se sve češće svađa sa Asminom.

Ponizio Maju

Onda su komentarisali i Majinu haljinu.

- Ja kad sam bio mlad sa takvim komadima je moja majka prala prozore - rekao je Asmin.

- A kakav je onaj brus bez brusa - pitao je Toša.

- To možda u stanu da me sačeka tako, a ne ovako, to bi bilo kao da ja odem u Galeriju i izbacim j*ja - rekao je Asmin.

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STARS EP 599 30.05.2026. Izvor: kurir tv