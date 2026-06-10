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Nakon što je izlagao, voditelj emisije u Eliti 9ga je upitao zbog čega smatra da ga Stanija prati po imanju, a Asmin je bez mnogo razmišljanja nastavio da iznosi svoje viđenje situacije.

Kad god ja imam neku raspravu ili razgovor sa nekim od učesnika, ona se nekako stvori u blizini. Možda je slučajnost jednom ili dva puta, ali kada se to dešava konstantno, čovek počne da primećuje određene stvari - rekao je Asmin.

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

Asminu nešto nije jasno kod Stanije

On je potom dodao da ne želi nove sukobe, ali da mu pojedine situacije deluju neobično.

Nemam ja problem ni sa kim, svako neka radi šta hoće. Samo kažem ono što vidim. Neću nikoga da optužujem, ali primećujem da se često nađe u mojoj blizini baš kada se nešto dešava - istakao je on.

Njegova izjava izazvala je različite reakcije među prisutnima. Dok su pojedini učesnici smatrali da Asmin preuveličava situaciju, drugi su tvrdili da su i sami primetili određenu napetost između njega i Stanije.

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