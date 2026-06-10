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Maja Marinković danas je tokom žestoke rasprave sa Urošem Stanićem prekršila jedno od najstrožih pravila boravka u rijalitiju "Elita".

Veliki šef reagovao

Sukob je izbio zbog gumene igračke za bazen, koju Maja nije želela da prepusti drugim učesnicima. Verbalna rasprava ubrzo je eskalirala, a u jednom trenutku Maja je fizički nasrnula na Stanića i udarila ga.

Maja Marinković i Milan Milošević Foto: Printscreen

Zbog kršenja pravila koja strogo zabranjuju svaki vid fizičkog kontakta među učesnicima, produkcija je donela odluku da Maju kazni oduzimanjem honorara u trajanju od šest meseci.

Kazne se nižu

Podsetimo, Veliki šef je nedavno kaznio Maju Marinković i Asmina Durdžića jer nisu prisustvovali „Igri istine“ u Beloj kući, što predstavlja jednu od obaveznih aktivnosti za sve učesnike.

Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen

Time se niz kazni za Maju nastavio, pa se među gledaocima sve češće postavlja pitanje koliku će zaradu na kraju uspeti da ostvari, s obzirom na to da joj sankcije iz dana u dan značajno umanjuju honorar.

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20:41
STARS EP 599 30.05.2026. Izvor: kurir tv