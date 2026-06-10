MAJA MARINKOVIĆ ŽESTOKO KAŽNJENA! Ovo je odluka Velikog šefa! Posle novog incidenta usledila hitna reakcija produkcije
Maja Marinković danas je tokom žestoke rasprave sa Urošem Stanićem prekršila jedno od najstrožih pravila boravka u rijalitiju "Elita".
Veliki šef reagovao
Sukob je izbio zbog gumene igračke za bazen, koju Maja nije želela da prepusti drugim učesnicima. Verbalna rasprava ubrzo je eskalirala, a u jednom trenutku Maja je fizički nasrnula na Stanića i udarila ga.
Zbog kršenja pravila koja strogo zabranjuju svaki vid fizičkog kontakta među učesnicima, produkcija je donela odluku da Maju kazni oduzimanjem honorara u trajanju od šest meseci.
Kazne se nižu
Podsetimo, Veliki šef je nedavno kaznio Maju Marinković i Asmina Durdžića jer nisu prisustvovali „Igri istine“ u Beloj kući, što predstavlja jednu od obaveznih aktivnosti za sve učesnike.
Time se niz kazni za Maju nastavio, pa se među gledaocima sve češće postavlja pitanje koliku će zaradu na kraju uspeti da ostvari, s obzirom na to da joj sankcije iz dana u dan značajno umanjuju honorar.