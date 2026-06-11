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Mina Vrbaški danima doživljava emotivne slomove zbog raskida sa dečkom Viktorom, a svađe su vremenom postale sve turbulentnije.

Iako ona daje sve od sebe da dođe do pomirenja, on ne želi ni da čuje.

"Idem kući, neću bre više"

Nakon nekoliko dana teškog perioda Mina je pokušala da pobegne sa imanja u Šimanovcima.

Otišla je u Rajski vrt gde je pokušala da se popne na ogradu kako bi je preskočila i izašla iz rijalitija. Dok su je neki od cimera smirivali i pokušavali da je odvrate od te ideje, ona je plakala i urlala na sav glas.

- Idem kući, neću bre više! Ne mogu - govorila je Mina.

- Mina batali bre, ima toliko lepših momaka od Viktora. Mina, molim te vrati se ženo - vikala je Anastasija.

1/39 Vidi galeriju Sve transformacije Mine Vrbaški od prvog medijskog pojavljivanja sve do danas Foto: Printskrin Youtube, Printscreen, Printscreen/ Instagram

Skočilo i obezbeđenje

U celu situaciju uključilo se obezbeđenje koje je pokušavalo da je dozove pameti i natera da se predomisli. Momci su je skidali sa ograde i pokušavali da je urazume, što su na kraju i uspeli.

Vrbaški se vratila u Belu kuću i nastavila svoje takmičenje.

Porodica Gagić: "Svi smo u šoku"

Valentina Gagić, Viktorova rođena sestra, nije krila da porodica teško podnosi scene koje gledaju na malim ekranima.

- Svi smo porodično trenutno u šoku, ne zbog laži, već gledajući njihovu patnju. Jako mi je žao zbog svega što se desilo u proteklih nekoliko noći, jer nije lako gledati svog brata u ovakvom izdanju. Ovo su jako teški trenuci za njih i mislim da ih treba pustiti da sami reše svoje probleme. Koliko je teško njima, toliko je teško i nama da gledamo sve to - rekla je nedavno Valentina.

1/7 Vidi galeriju Mina Vrbaški i Viktor Gagić Foto: Printscreen YouTube

Na pitanje koje zanima celu Srbiju, da li će Viktor ipak popustiti i oprostiti Mini, njegova sestra ostala je misteriozna:

- Da li će joj oprostiti ili ne, ni mi sami ne znamo. On se prvi put susreće sa ovakvim pritiskom. Viktor nije navikao da provodi 24 sata dnevno sa nekim, svima nam je ponekad potreban mir - zaključila je nedavno Valentina.