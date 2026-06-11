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Mina Vrbaški već nedeljama unazad uhodi svog bivšeg dečka Viktora Gagića koji ostaje uz nju iz sažaljenja, ali se sada poverio cimeru Anđelu Rankoviću da ga po napuštanju "Elite" ništa što je vezano za rijaliti ne zanima. Mnogi su protumačili da misli i na Minu.

- Ja za par nedelja idem kući i neće me zanimati ništa - rekao je Viktor.

- Imaćeš emisije, intervjue i moraćeš to da prođeš. Bar ćeš biti napolju sa svojim ljudima i porodicom - rekao je Anđelo.

- Ma da bre - rekao je Viktor.

Mina Vrbaški Foto: Printscreen YouTube

Inače, otkako su raskinuli Mina na sve načine pokušava da se pomiri s Viktorom, ali on za to ne želi ni da čuje.

Zbog njihovog lošeg odnosa Mina sve više gubi živce, pa je čak pokušala i da pobegne iz rijalitija, ali u tome nije uspela.

Ona je otišla je u Rajski vrt gde je pokušala da se popne na ogradu kako bi je preskočila i izašla iz rijalitija. Dok su je neki od cimera smirivali i pokušavali da je odvrate od te ideje, ona je plakala i urlala na sav glas.

- Idem kući, neću bre više! Ne mogu - govorila je Mina.

Foto: printscreen/Instagram/samorealno

- Mina batali bre, ima toliko lepših momaka od Viktora. Mina, molim te vrati se ženo - vikala je Anastasija.

U celu situaciju uključilo se obezbeđenje koje je pokušavalo da je dozove pameti i natera da se predomisli. Momci su je skidali sa ograde i pokušavali da je urazume, što su na kraju i uspeli.

Vrbaški se vratila u Belu kuću i nastavila svoje takmičenje.