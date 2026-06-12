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Nakon turbulentnog perioda u kojem je Mina Vrbaški jurila i preklinjala za ljubav svog bivšeg dečka Viktora Gagića, učesnica je rešila da "okrene ploču" i suoči se sa njim. Povodom Minine odluke da se "digne iz pepela", njena majka Ivana Vrbaški oglasila se i otkrila svoje viđenje novonastale situacije, ne štedeći bivšeg zeta.

Ljubavni odnos Mine Vrbaški i mladog Viktora Gagića tokom prethodne nedelje obeležile su skandalozne svađe pune uvreda. Viktor je u više navrata pokušavao da se skloni od Mine i prekine vezu, ali mu ona to nije dozvoljavala, već ga je pratila u stopu i molila za ljubav, nakon čega bi, kada on popusti, imali i intimne odnose. Ipak, došlo je do preokreta tokom emisije "Pitanja gledalaca", kada je Mina odlučila da preuzme kontrolu nad situacijom i počne da rešeta svog bivšeg dečka pred svima za crnim stolom.

1/7 Vidi galeriju Mina Vrbaški i Viktor Gagić Foto: Printscreen YouTube

Ovakva drastična promena u Mininom ponašanju iznenadila je mnoge, a njena majka Ivana Vrbaški prokomentarisala je ovu transformaciju. Ona smatra da njena ćerka iz ove situacije izlazi samo snažnija.

- Pa, po mom mišljenju, Mina danas ne deluje kao neko ko je prošao kroz težak period, već kao neko ko ga pretvara u svoju snagu. Vreme će sve pokazati, a ona samo neka nastavi da sija”.

Ne želi da čuje za Viktora

Kada je reč o Viktoru Gagiću, zbog kojeg je Mina prolazila kroz emotivne drame, njena majka Ivana pokazala je jasan stav, poručivši da za njega ne želi ni da čuje. Na pitanje da iznese svoje mišljenje o bivšem zetu Viktoru, Ivana je kroz ironiju stavila do znanja da ga ne smatra bitnim.