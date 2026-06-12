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Zadrugari su ostali bez teksta kada je pušten novi video snimak koji prikazuje detalje razgovora između Ivana Marinkovića i Viktora Gagića. Naime, na snimku se jasno videlo kako Marinković u njihovu priču svesno umešao Staniju Dobrojević, forsirajući temu o njenom druženju sa Viktorom.

Mina Vrbaški prva je dobila priliku da iznese svoj komentar na ovu situaciju, ali je na iznenađenje mnogih bila potpuno opuštena, praktično davši Viktoru odrešene ruke.

- Što bih ja ovo komentarisala, a deluje da njemu imponuje što priča sa Stanijom, nema potrebe da okreće glavu, on je slobodan momak, neka uživa. Njih dvoje idu jedno uz drugo, a eto pravile su se već njima fan stranice — rekla je Mina.

- Ovde kao da se istorija ponavlja, da se vratimo na Marka Markovića — rekla je Stanija.

- Pa Marko Marković je bio prvo moj dečko — rekla je Mina.

Stanija: "Mene to ne zanima"

- Pa jeste, to sam i rekla. Mene ovde povezuju sa tri, četiri muškarca, a ja sam tada pričala sa Ivanom Marinkovićem, mojom uhodom, a svi znaju kada se meni neko dopadne, on je moj, setimo se Tomovića, setimo se Marka Markovića. Meni kada se neko dopadne, to se vidi, isto tako kao i sa Anđelom, koji mi je ovde drug, kao što mi je bio Marko Osmakčić, sa Anđelom imam normalnu komunikaciju, pa smo juče dobili pitanje da ih podsećamo na Lunu i Marka. Mene je Anđelo odjavio zbog Ivana Marinkovića, a onda su me povezivali sa Terzom, a sada je meta Viktor. Ja sa njim nisam pričala od kako je bilo ono "pilence", a sada mene Mina ubacuje u njihovu priču i njihove sukobe. Mina, ja sam sa tobom imala razgovore, i u vašoj priči ne postojim ja. Ja se ograđujem od ubacivanja u njihove priče, mene to ne zanima — rekla je Stanija.

- Ovde se sve vidi. Ivan Marinković pecka Staniju za mene, i mene za nju, i mi smo tada komunicirali, a normalni smo, iskreno ne znam što se pravi ovakva priča ni za šta — dodao je Viktor.

1/5 Vidi galeriju Haos u rijalitiju Elita dostigao je vrhunac kada je Viktor Gagić odlučio da zauvek prekine odnos sa Minom Vrbaški. Foto: Pink

- Ivan namerno spletkari — rekla je Stanija.

- Mene Mina pokušava da zgadi drugim ljudima, pa me komentariše i brani ljudima da komuniciraju sa mnom, a što se tiče Stanije nema spajanja, mi smo samo iz istog grada — rekao je Viktor.

- Da li bi se družio sa Stanijom da nije Mina ovde - upitala je voditeljka.

- Što da ne, pričali bismo, družili bismo se - rekao je Viktor.

- Ne valja kada ih spojim, ne valja kada ih razdvajam. Šalu na stranu, ja smatram da Stanija kao žena u zrelim godinama ima jednu vrstu kompleksa, ona baca žiške mlađim muškarcima, ali da voli da ubaci k***c i Mini i drugim devojkama, to joj prija. Što se tiče Terze bio vajb, ali ga izduvala, pa otišla kod Viktora, a njemu svaka priča odgovara, mada sam ja za njih dvoje — rekao je Viktor.

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

- Ljudi, Ivan Marinković gleda gde sam, šta ja radim. On ne skida pogled sa mene, u meni vidi svoju Jelenu, a u Viktoru Rajačića i plaši se našeg zatvora - dodala je Stanija.

Dača raskrinkao Staniju

- Ja ću biti realan, ali jasno se par dana vidi da postoji flert između Stanije i Viktora, a to znači kada Stanija ustane i kaže "možda ja nađem 20 godina mlađeg", a onda u odabranima kažu jedno drugom laku noć, a meni nije normalno da se ona muva sa njim, starija je od njega dvadeset godina. Takođe, Stanija je rekla šta je njen cilj, da rodi dete - govorio je Dača.

- Dačo jako ružno što to komentarišeš, Mina ti je bila drugarica, ja sam ti bila drugarica. ona je možda trudna - rekla je Stanija.

- On je sada ljubomoran, jer se ti družiš sa mnom, a ne sa njim - dodao je Viktor.

- Mina ako je trudna, Viktor će pokušati da bude sa njom, ali neće uspeti, a pored toga njemu se sviđa Stanija - rekao je Bora.

- Majka mi se prevrće po kući zbog njene priče o trudnoći - rekao je Viktor.

- Stanija gleda i Viktora, i Terzu drugarski, a Terza se približio Viktoru da on ne bi prišao Sofiji, to Terza radi da bi se osigurao, pa gura Viktora kod Stanije - dodao je Bora.