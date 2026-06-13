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U finišu rijalitija "Elita 9" tenzije su dostigle vrhunac, a sa njima su stigle i drastične kazne koje pojedine učesnike mogu skupo da koštaju.

Dok se bliži kraj sezone, mnogi već računaju zaradu koju će poneti sa sobom, međutim, za neke od njih računica je više nego poražavajuća. Zbog kršenja pravila, agresivnog ponašanja i nediscipline, pojedinim elitarima honorari su toliko umanjeni da postoji mogućnost da iz Bele kuće izađu gotovo praznih džepova.

Fizički sukob

Poslednja u nizu kažnjenih je Maja Marinković, kojoj je Veliki šef nakon fizičkog sukoba sa Urošem Stanićem izrekao jednu od najstrožih finansijskih sankcija – oduzimanje šestomesečnog honorara. Incident koji je izbio zbog naizgled bezazlene rasprave oko rekvizita za bazen prerastao je u ozbiljan sukob, zbog čega je produkcija reagovala bez odlaganja.

1/5 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen, Printscrean

Ono što dodatno otežava Majinu situaciju jeste činjenica da joj ovo nije prva kazna u aktuelnoj sezoni.

I ranije ostajala bez zarade

Starleta je i ranije ostajala bez dela zarade, a jednom prilikom izgubila je čak tromesečni honorar. Tokom boravka u rijalitiju više puta se nalazila i među učesnicima koji su bili obuhvaćeni grupnim sankcijama, pa ne čudi što je sama priznala da je iz pojedinih sezona izlazila sa znatno manjom zaradom nego što je očekivala.

miki dudić Foto: Printscreen YouTube

Maja nije jedina koja je ostala bez ogromne sume novca. Istu kaznu, odnosno oduzimanje šest mesečnih honorara, dobio je i Miki Dudić zbog agresivnog ponašanja takođe prema Urošu Staniću. Iako je u međuvremenu napustio rijaliti, sankcija je ostala upisana kao jedna od najvećih izrečenih ove sezone.

Stanija i Asmin Foto: Printscreen

I njen dečko Asmin Durdžić takođe je ostao bez šest honorara zbog udaranja Uroša Stanića.

Fizički obračun s Matorom

Na listi učesnika koji su skupo platili svoje postupke nalazi se i Bora Santana. Njegov fizički obračun sa Jovanom Tomić Matorom produkcija je ocenila kao ozbiljno kršenje pravila, zbog čega je kažnjen oduzimanjem šestomesečnog honorara.

Bora santana nakon razvoda napravio kuću Foto: ATAIMAGES

Incident je izazvao veliku pažnju javnosti, a nakon sukoba nastao je potpuni haos na imanju, što je dodatno doprinelo odluci Velikog šefa da ga strogo sankcioniše.

Oduzeto mu milion dinara, uneo informaciju iz spoljnog sveta

Međutim, rekord po visini kazne drži Ilija Pečenica. On je kažnjen sa čak milion dinara zbog unošenja informacija iz spoljnog sveta, što se u rijalitiju smatra jednim od najtežih prekršaja.

Ilija Pečenica ulazi u Elitu Foto: Printscreen

Odluka produkcije izazvala je brojne reakcije među učesnicima, a mnogi su ovu sankciju okarakterisali kao jednu od najvećih u aktuelnoj sezoni.

Svakodnevna kršenja pravila

Pored pojedinačnih kazni, značajan broj takmičara ostao je bez dela honorara zbog svakodnevnih prekršaja – spavanja u nedozvoljeno vreme, neprisustvovanja emisijama, skidanja bubica, gašenja mikrofona i ignorisanja obaveza koje imaju prema produkciji. Među kažnjenima našli su se Anastasija Brčić, Sandra Todić, Sale Luks, Miljana Kulić, Jovana Advokatica i Sofija Janićijević, koji su zbog nepoštovanja pravila snosili finansijske posledice.

1/6 Vidi galeriju Elita Foto: Printscreen, Pink Printscreen

Kako se sezona približava kraju, ostaje da se vidi ko će iz "Elite" izaći sa punim novčanikom, a ko će zbog brojnih kazni shvatiti da su meseci provedeni pred kamerama doneli mnogo manje zarade nego što je planirao. Jedno je sigurno – u Beloj kući svaka greška ima cenu, a pojedini učesnici platili su je papreno.