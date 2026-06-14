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Jedna medijska ekipa posetila je porodičnu kuću starlete Maje Marinković, koja se nalazi u Belom Potoku, u podnožju Avale.

Kako se moglo videti na licu mesta, kuća je delovala mirno, sa spuštenim roletnama, što ostavlja utisak da u njoj trenutno niko ne boravi.

Reč je o spratnoj kući sa potkrovljem i ograđenim dvorištem, koja na prvi pogled deluje skromno, bez detalja koji bi ukazivali na luksuz. Fasada je jednostavna, kapija deluje dotrajalo, dok je dvorište delimično zaraslo u korov.

1/6 Vidi galeriju Taki Marinković Foto: Petar Aleksić, Privatna Arhiva, Nemanja Nikolić

U dvorištu se nalazi i prazan golubarnik, odnosno veliki kavez sa golubovima, po kojem je ovo domaćinstvo i prepoznatljivo. Reč je, naime, o dugogodišnjem hobiju njenog oca Radomira Marinkovića Takija.

Pored njega, mogu se primetiti i zarđale konstrukcije, kao i stara prikolica, dok cela okolina ostavlja utisak tišine i zapuštenosti, bez vidljivih tragova skorijeg održavanja ili ulaganja u prostor.

Maja ne zna šta će od para

Maja je učešćem u jednoj od prethodnih sezona rijalitija "Zadruga", kako su svojevremeno pisali mediji, zaradila 122.000 evra.

Njen otac Radomir Marinović Taki je otkrio da je njegova mezimica dobila i nasledstvo.

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Boba Nikolić

"Maja je od pokojnog dede nasledila plac od 90 ari u naselju Braće Jerković. Njegova trenutna vrednost je, kako su mi rekli, 1.200.000 evra. Ostalo joj je i od pokojne bake, moje majke i imanje sa kućom na Avali. Ima tu još nekretnina i šuma. Maja ne mora da brine", ispričao je Taki.

Kurir.rs/Informer